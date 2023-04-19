Fatoş'la Kitap Dünyası

Tek tanrılı dinler arzudan tutkudan uzak durmamızı salık verse (emretse) de insan için duygu kadar arzu da hayatidir kuşkusuz.

Biliyoruz ki insanın mutlu ve huzurlu olabilmesi için duygu ve arzu dengesi çok önemli. Din, ahlak, gelenek, hatta hukuk, arzunun ifadesine izin vermiyor özgür olmayan ülkelerde. Cinsel sıkışmalar yaşanıyor. Arzular gizli kalıyor, bastırılıyor. Bastırılmış şeyler başa bela oluyor. Yeraltına, karanlık deliklere çekiliyor arzular. Duyguların bastırılması kadar arzuların bastırılması da bozuyor, hasta ediyor bireyi, hatta bütün bir toplumu. Popüler kültüre ve gündeme yüz vermeyen, her türlü baskı ve sansüre karşı, anti konformist şiirler yer alıyor kitapta. Özünde arzu teması var kitabın. Huzur ile arzu arasındaki dengeyi bulma arayışıdır belki de buradaki şiirler.