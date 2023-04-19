Fatoş'la Kitap Dünyası

Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin sonu hüsrandır. - Ovidius
Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery
- Arzu Kılavuzu - Gürgenç Korkmazel
- Con Rifat (Belgesel Oyun) - Sevil Emirzade
- Bir Sır Adam - 1955/1974 Döneminin Saklı Tarihi - İlter Kırmızı
- Kıbrıs - Bitmeyen Yaz 1878-2015 Modernleşme Nüfus Kimlik Göç ve Mülkiyet - Mete Hatay
Haftanın En Çok Okunan Dünya Kitapları:
- Nagasakinin Çanları - Takaşi Nagai
- Aynalar Cehennemi ve Diğer Öyküler - Edogawa Rampo
- DAD - Selahattin Demirtaş
- Küçük Kara Balık - Samed Behrengi
- Fahrenheit 451 -Ray Bradbury
ARZU KILAVUZU – Gürgenç Korkmazel
|Tek tanrılı dinler arzudan tutkudan uzak durmamızı salık verse (emretse) de insan için duygu kadar arzu da hayatidir kuşkusuz.
Biliyoruz ki insanın mutlu ve huzurlu olabilmesi için duygu ve arzu dengesi çok önemli. Din, ahlak, gelenek, hatta hukuk, arzunun ifadesine izin vermiyor özgür olmayan ülkelerde. Cinsel sıkışmalar yaşanıyor. Arzular gizli kalıyor, bastırılıyor. Bastırılmış şeyler başa bela oluyor. Yeraltına, karanlık deliklere çekiliyor arzular. Duyguların bastırılması kadar arzuların bastırılması da bozuyor, hasta ediyor bireyi, hatta bütün bir toplumu. Popüler kültüre ve gündeme yüz vermeyen, her türlü baskı ve sansüre karşı, anti konformist şiirler yer alıyor kitapta. Özünde arzu teması var kitabın. Huzur ile arzu arasındaki dengeyi bulma arayışıdır belki de buradaki şiirler.
NAGASAKİNİN ÇANLARI – Takaşi Nagai
"Bilimin zaferi, vatanımın yenilgisiydi. Fizikçilerin sevinci, Japonların kederiydi. Karmaşık duygular yüreğimi yakarken atom bombasıyla kavrulan, sefil durumdaki topraklarda dolandım."
9 Ağustos 1945'te Nagasaki'ye atom bombası atıldığında radyolog Takaşi Nagai, Nagasaki'de bir hastanede çalışıyordu. Kendisi de yaralanmasına rağmen şehirde hayatta kalanlara yardıma giden sağlık çalışanlarına katıldı ve harap olmuş Nagasaki'deki durumu raporladı.
Bu rapordan ve bombadan sonraki yaşamından hareketle kaleme aldığı, hem korkunç bir yıkımın biyografisi hem de travmatik bir yaşamın otobiyografisi sayılabilecek Nagasaki'nin Çanları, hakkında binlerce yazı ve belgesel olan Nagasaki'nin bombalanmasının gerçekleşme ânını, şehirdeki kaosu ve sonrasında yaşananları birinci ağızdan anlatıyor. Yazıldığı yıl Amerikan işgali altındaki Japonya'da yayımlanmasına izin verilmeyen ve ancak 1949'da yayımlanabilen Nagasaki'nin Çanları, insanlık tarihinin en trajik olaylarından birine yakından tanık olma fırsatı veriyor.
HAFTANIN KİTABI
GÜNEŞ’İN GÖZYAŞLARI – Pınar Yılmaz
- "Ve ben de sensizlikte cehennemin kapısında, kenarında değilim, tam içindeyim."
- O gençliğin fevri yıllarında herkesle ve her şeyle savaşabilecek gücün varken zamanla bu duyguların köreliyor, hatta ölüyor bile denebilir.
- Oysa aşk duygudan geçer, duygu da ruhtan.
- ... onlarca insan. Onlarca bağ ve tüm bu bağa rağmen herkesin kendi yazgıları içerisinde kayboluşları... Yalnızlık yazgıları.
- Hayatlarımızın içinde hálá nefes alabiliyorken, hala yapıyorken, manevi boyutta ölümü tadıp , en diplerde belki de büyük bir kafes içinde yaşama tutunmaya çalışırken, birden bir gücün sizi itmesiyle tekrar yeryüzüne ve gökyüzüne mi kavuşuyor insan. Yani yaşarken ölüp tekrar mı doğuyor insan, küllerinden zümrüdü Anka kuşu misali…
- Etrafımdaki tüm insanlara gülümseyen yanımı, kendime de gözyaşlarımı sunmuşumdur.
- Yalnızlık her zaman iyi insanlara iyi gelen bir durum belki de, kırılma riskini azaltan ama aynı zamanda hayat macerasını kaçıran bir durum gibi.
- Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir.
- Baş edemediği bir dünyanın içinde yaşamak zorunda olduğunu hissettiğini seziyorum.
HAFTANIN YAZARI: J. R. R. TOLKIEN
John Ronald Reuel Tolkien (3 Ocak 1892 - 2 Eylül 1973), İngiliz yazar, şair, filolog ve akademisyen. Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi gibi fantastik kurgu eserleriyle tanınır.
1925'ten 1945'e kadar Tolkien, Oxford Üniversitesi'nde Rawlinson ve Bosworth Anglo-Sakson Profesörü ve Pembroke Koleji Üyesiydi. Daha sonra aynı üniversitede Merton İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesörü ve Merton Koleji Üyesi olarak 1945'ten 1959'daki emekliliğine kadar sürdürdüğü pozisyonlara geçti. Tolkien, resmi olmayan edebi tartışma grubu The Inklings'in ortak üyesi C. S. Lewis'in yakın arkadaşıydı. 28 Mart 1972'de Kraliçe II. Elizabeth tarafından Britanya İmparatorluk Nişanı Komutanı olarak atandı.
Tolkien'in ölümünden sonra oğlu Christopher, babasının kapsamlı notlarına ve Silmarillion da dahil olmak üzere yayınlanmamış el yazmalarına dayanan bir dizi eser yayınladı. Bunlar, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi ile birlikte, Arda ve onun içinde Orta Dünya adlı bir fantezi dünyası hakkında bağlantılı bir masallar, şiirler, kurgusal tarihler, icat edilmiş diller ve edebi denemeler bütünü oluşturur. 1951 ve 1955 yılları arasında Tolkien, bu yazıların büyük bir kısmına legendarium terimi adını verdi.
Diğer birçok yazar Tolkien'den önce fantastik eserler yayınlamış olsa da, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi'nin büyük başarısı, türün doğrudan popüler bir yeniden canlanmasına yol açtı. Bu, Tolkien'in popüler olarak modern fantezi edebiyatının ya da daha doğrusu yüksek fantezinin "babası" olarak tanımlanmasına neden oldu.