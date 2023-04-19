Koltuk da söz de çocukların

Bakanlar Kurulu toplantısında bakanlık koltuklarına oturan çocuklar, çevre ve eğitim konularında vaatlerde bulundu, milli bir havayolu şirketi kurma, biletleri ucuzlatma ve yılladır açılmayan havalimanını açma sözünü verdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bakanlar Kurulu toplantısında bakanlık koltukları çocuklara devredildi.Yeni Yüzyıl Anaokulu Müdürü Filiz Boyoğlu kontrolünde, Lefkoşa'dan 5, Gazimağusa'dan 3, Girne'den 2, Güzelyurt'tan 2,Lefke'den 1 ve İskele'den 2 okulu temsilen toplam 15 öğrenci kabineyi oluşturdu.Tüm bakanlar, çocuklara koltuklarını teslim etmek üzere Bakanlar Kurulu Toplantı Salonu’nda hazır bulundu.Başbakan Ünal Üstel burada yaptığı konuşmada, çocuklara “geleceğin şekillenmesine yön verecek kıymetli evlatlarımız” diye hitap ederek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladı ve sözü çocuklara verdi.Başbakanlık koltuğuna oturup, çocukların Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık eden Yedidalga İlkokulu öğrencisi Ada Beylem Yayla, tüm arkadaşlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlayarak sözlerine başladı. Yayla, 23 Nisan’ın önemine de işaret ederek, bunun dünyadaki tek çocuk bayramı olduğu vurguladı.Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı koltuğuna oturan öğrenci çevre ile ilgili yasaları hayata geçireceğinin sözünü verirken, Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturan öğrenci tam gün eğitim vaadinde bulundu.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna oturan öğrenci ise milli bir havayolu şirketi kurma, biletleri ucuzlatma ve “yıllardır açılamayan” Havalimanı'nı açma sözünü verdi.Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan öğrenci de, bütçeye göre hareket edilmesi uyarısında bulunarak, “Bir şey almadan önce bütçeye bakmak gerekir” dedi.Bakanlık koltuklarına oturan çocuklar ayrıca, gıda güvenliği, çalışma hayatı, sağlık, ekonomi ve teknoloji konularında da fikirlerini ortaya koydu.