Erçin'le Kitap Dünyası

Psikoterapist Irvin D. Yalom'un yalnızlık, ölüm korkusu, yaşama amacımı yitirme gibi, kaygılarından rahatsız olan hastalarıyla yaptığı çalışmalardan seçtiği, on ilginç öykü.Zülfü Livaneli oldukça sevdiğim, müziğinin kalitesinden, kaleminin keskinliğinden büyük keyif aldığım bir sanatçı. Hemen her kitabını okudum ama Mutluluk Türkiye'nin bir özeti gibi.Kitap Türkiye'nin Doğu'su ve Güneydoğu'sunda yaşanan töre zulümünü, ensest ilişkileri ve hayatının en kötü zamanlarını yaşayan üç kişiyi konu alıyor.Her biri mutluluğu arayan Meryem, Cemal ve İrfan…Meryem Van gölü kıyısında bir kasabada Allah'ın kendisini sevmesinden başka bir şey beklemeyin 17 yaşındaki bir kız. Sözde Şeyh amcasının tecavüzüne uğramış ve töre gereği ölüm emri verilmiş…Meryem'e cellat olarak seçilen Cemal Gabar Dağlarında PKK peşinde koşmuş bir komando. Askerliğini bitirip eve döndüğünde ömrünün en zor görev ile karşı karşıya kalıyor… Yani ailenin yüz karası amcakızını töre gereği öldürmesi gerekiyor…Profesör Doktor İrfan Kurudal İstanbul'u tanınmış bir aydın. Paraya, kariyere ulaşmış Zengin ve gösterişli hayatın sahteliğinden bıkmış ve hayattan hiçbir beklentisi kalmamış sahip olduğu her şey geride bırakarak teknesi de amaçsız bir Ege yolculuğuna çıkıyor…Bu 3 farklı karakter vasıtasıyla Türkiye'nin sosyal, politik ve kültürel sorunlarına çok güzel bir şekilde ortaya konmuş... Kısa bölümler ustaca birbirine bağlanarak muhteşem bir sonuca ulaşılmış...Bu kitabı okumaya karar verdiyseniz kapağı önyargısız açın… Olay örgüsü ve anlatım o kadar yalın ki insanın yüreğinde ve zihninde iz bırakacak...Goethe 28 Ağustos 1749 yılında Frankfurt'ta doğmuştur. Dünya edebiyatının en önemli yazarlarından olan Johann Wolfgang von Goethe sadece edebiyat alanında değil felsefe ve doğa bilimleri alanında da birçok eser vermiştir.Fransız işgalinde bulunan Frankfurt'ta sergilenen bir tiyatro oyundan oldukça etkilendi ve Fransız edebiyatına ilgi duymaya başladı.18 yaşında babasının isteği ile hukuk okumaya başladı. Leipzig'de öğrenim gördüğü süre içinde dönemin büyük sanatçıları, edebiyatçıları ile tanıştı. Arkeologlar ile samimi, bir dostluk kuran Goethe eski yunan sanatlarına ilgi duymaya başladı.1768 yılında ağır bir hastalık geçirdi ve evine döndü. İki yıl boyunca simya ve astroloji ile ilgilendi. 1774 yılında yazdığı ilk romanı olan "Genç Werther'in Acıları" kitabında gençliğin düşüncelerini oldukça başarılı şekilde yansıttı ve evrensel bir üne kavuştu.Bu romanı ile Alman edebiyatında coşkunluk akımını başlatan yazar oldu. Bu senelerde ilahi ve şiirler yazdı.Johann Wolfgang von Goethe Weimar Dükü'nün çağrısı üzerine Weimar'a gitti. Burada tanıştığı Charlotte von Stein Goethe'yi her yönden etkiledi. Sevgilisinden aldığı ilham ile harika şiirler ve balad yazdı. Çıkardığı iki kitabında kadın kahramanlarında sevgilisinin izlerine rastlamak mümkündür.1786 yılında aniden Weimar'dan ayrıldı ve İtalya'ya gitti. Burada Roma ve Eski Yunan sanatını tanıma imkânı buldu. İtalya onun için yeniden doğuş gibiydi.Mektupları Alman Edebiyatının en yoğun dönemlerine ışık tuttular. Alman edebiyatında klasik dönemin önde gelen isimleri oldular.Yaşamının son yıllarına kadar yazmaya devam eden Goethe "Faust" isimli oyunu başyapıtıdır. 1824 yılında öz yaşam öyküsü olan "Wilhelm Meister'in Hat Yılları" eseri yayımlandı.Johann Wolfgang Von Goethe 22 Mart 1832 yılında yaşama veda etti. Kalp krizinden öldüğü düşünülen yazarın son sözleri "daha fazla ışık" olmuştur.