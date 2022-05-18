18 Mayıs Müzeler Günü

MÜZELER GÜNÜ Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM), müzelerin toplumun gelişmesindeki önemini vurgulamak ve halkın dikkatini müzelere yöneltmek amacıyla yılda bir günü "Müzeler Günü" olarak ilan etmiştir.



ICOM üyesi olan 136 ülkede "Müzeler Günü" 1977 yılından itibaren her yıl 18 Mayıs'ta kutlanmaktadır. Ülkemizde 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Müzeler Haftası" 2011 yılından itibaren tüm üye ülkelerde olduğu gibi 18 Mayıs'ta "Müzeler Günü" olarak kutlanmaya başlamıştır.



ICOM tarafından her yıl bir ana teme belirlenerek kutlamalar bu ana tema kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu yıl 36. 'sını kutladığımız Müzeler Gününün ana teması "Müzeler ve tartışılan tarih: Müzelerde konuşulmayanı dile getirmek" olarak belirlenmiştir. Müzeler tarihin laboratuvarı konumundadır. Geçmişe dair okuyup öğrendiğimiz birçok tarihi olayın, savaşların, insan ilişkilerinin, uygarlıkların canlı tanıklığını yapmaktadır. Soyut olarak kavradığımız ve öğrendiğimiz olguların somuta dönüştüğü mekanlardır. Müzeler objeler,in korunup sergilendiği, sadece korumacı yapısıyla öne çıkan kurumlar iken, günümüzde bu özelliklerini terk etmişlerdir. Toplumun çeşitli katmanlarıyla bir araya gelerek bilimin, tarihin, sanatın, kültürün, müziğin, felsefenin, modanın, medyanın ve yaşamın konuşulup tartışıldığı, okul projeleriyle geleceğin yetişkinlerine sorgulama alışkanlığı kazandırılan kamusal bir alana dönüşmektedir.