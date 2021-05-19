Erçin'le Kitap Dünyası

Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksin. William E. Channing

- Fatma TürkoğluAntoine de Saint-Exupery- Abdullah Korkmazhan- Hasan YıkıcıAytunç ŞabanlıAbdullah Korkmazhan’ın ikinci kitabı “Bir Tarafı Uçurum Bir Tarafı Ateş” 1919-1965 tarihleri arasındaki Kıbrıs solu, Kıbrıs Türk toplumundaki ilk sol hareketlerle ilk ve ikinci kuşak Kıbrıslı Türk solcuları ele alıyor.Paulo CoelhoSevgi Soysal- William Golding- Çetin ÇetintaşDoğan CüceloğluTante Rosa, Sevgi Soysal'ın, sinemaya da uyarlanan en özgün eseridir. Bir roman bütünlüğüne sahip olacak şekilde birbirine ustalıkla bağlanmış on dört hikayenin ana konusu kadınlık ikilemleridir.Sevgi Soysal'ın, o kendine özgü ironisiyle anlattığı Tante Rosa, yaşamın kurallarına ve sınırlandırmalarına başkaldıran, ancak kadınlığına hapsolduğu için hep yenilen biridir.Toplumsal gerçekçi roman türünün öncülerinden olan Orhan Kemal 15 Eylül 1914 yılında Adana’da doğdu.TBMM’nin kurucularından olmasına rağmen sonraları muhalif bir gazete çıkardığı için İstiklal mahkemelerinde yargılanmış olan Abdülkadir Kemali Bey’in oğludur.Orhan Kemal 1939 yılında askerdeyken komünizm propagandası yapmak suçu ile 5 yıl hapse mahkûm edildi. Bursa cezaevine nakledildi ve burada Nazım Hikmet ile tanışarak yazarlığının dönüm noktasını çizmiş oldu.Nazım Hikmet’in etkisi ile düz yazıya yönelen yazar ilk romanı Babaevi’ni yazdı.Eserlerinde genellikle günlük yaşamı konu alan yazar kitaplarında yoksul ve sömürülen halkı ve onların toplumsal yapı içerisindeki çelişkilerini büyük bir ustalıkla vurguladı. Doğduğu toprakları Çukurovayı ve onun sorunlarını öyle çarpıcı bir dille anlattı ki romanları dönemin en çok okunun ve soruşturma geçiren eserlerinin başında geldi.Yazar 2 Haziran yılında 56 yaşında tedavi gördüğü Sofya’da hastanede beyin kanmasından hayatını kaybetti.Yüreğinin Götürdüğü Yere Git, seksen yaşında bir büyükannenin uzaklardaki torununa yazdığı sevgi dolu mektuplardan oluşuyor. Oldukça yalın, gündelik konuşma diliyle yazılmış bu mektuplar, hem bir iç döküş, hem de bir bilgenin vasiyeti niteliğinde.Yaşlı büyükanne, bu mektuplarda, kendisinin ve kızının dokunaklı yaşamlarının gizli kalmış yönlerini açığa vururken kendi kendisiyle bir iç hesaplaşmayı da birlikte yürütüyor. Değişen gelenekler, altüst olmuş değerler karşısında hissettiklerini, torununa sevgiyle aktarmaya çalışan bu yaşlı kadın, gençliğinde yapmayı göze alamadığı şeyleri yapmasını torununa öğütlerken şöyle diyor:"Yapmaya değecek tek yolculuk, içimize yaptığımız yolculuktur; o özgün çağrıya kulak vermeli, yüreğimizin götürdüğü yere gitmeliyiz."