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Ercan Havalimanı’nda Suat Arıkan resim sergisi

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Ressam Suat Arıkan’ın “Rengarenk” isimli resim sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı.

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Ercan Havalimanı’nda Suat Arıkan resim sergisi
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T&T Havalimanı İşletmeciliğinden verilen bilgiye göre, Kopenhag, Roma, Köln, İstanbul ve Ankara’da kişisel sergiler açan Sanat yönetmeni ve eski İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü Suat Arıkan'ın Ercan’daki giden yolcu pasaport sonrasında yer alan sergisi 30 eserden oluşuyor.



Arıkan sergiyle ilgili açıklamasında, “Resimlerimi tek bir akımla açıklamak mümkün değildir. Uzun bir müzik kariyerimin getirdiği birikimle, müzik-resim ilişkisini sorgulamış ve müzikte resmin, resimde müziğin izlerinin peşine düştüm. Bu arayış bana çok yönlü ve renkli bir zenginlik sağlamıştır. Resimler bazen figüratif, bazan soyuttur, ama ‘renk’ hemen hemen her zaman ‘baş roldedir” dedi.
 
Sergi 17 Haziran’a kadar açık kalacak.
 
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