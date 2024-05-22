Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü

Naimoğulları: “Bu akşam sendika ve sivil toplum örgütleriyle toplantı yapacağız. Yol haritamızı çizeceğiz”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü. Eylemciler, Bakanlık binasına yumurta da attı.

Bakanlık önünde yakılan ateşin itfaiye tarafından söndürülme girişimi üzerine eylemde kısa süreli gerginlik yaşandı.

-Naimoğulları

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın hayvan üreticilerine yönelik açıklamalarını eleştirdi ve “Bu insanların ne çileler çektiğini nereden bileceksin?” diye sordu.

Dünyada tarım ve hayvancılığın ulaştığı noktaya dikkat çeken Naimoğulları, “Köylüye ve hayvancıya saldıranlar derhal gitmelidirler” dedi.

Eyleme destek veren sendika ve sivil toplum örgütlerini sıralayan Mustafa Naimoğulları, “Bu iş çığ gibi büyümeye devam ediyor. Biz buradayız. Gitmeyeceğiz” diye konuştu. Naimoğulları, hayvan üreticilerinden özür dilenmesi gerektiğini de savundu.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, bu akşam sendika ve sivil toplum örgütleriyle toplantı yaparak, bundan sonraki yol haritasını belirleyeceklerini ifade etti.