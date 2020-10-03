Dünyada beğenilen değil aranan olmalıyız

YDÜ müzeler daire başkanlığı kuruldu. YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, ülkemizde kökleşmek, sadece beğenilen değil aranan olmak ilkesiyle müzelerin halkımız tarafından ziyaretinin kendilerini sevindireceğini vurguladı



Kuzey Kıbrıs’ta sanata dev yatırımlar yapan ve bu alanda adeta çığır açan Yakın Doğu Üniversitesi, bünyesine Müzeler Daire Başkanlığı birimi kurdu.

Müzeler Daire Başkanlığı, yeni gelişmeleri kapsamak ve koordinasyon sağlamak üzere hayata geçirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Kültür ve Sanat hayatımıza yeni bir boyut kazandırmayı hedeflemiş Müzeler Daire Başkanlığı bünyesindeki, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Lefkoşa Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Günsel Sanat Müzesi ile Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzelerine tüm halkımızı davet ederek, ülkemizde kökleşmek, Dünyadaki yerimizi almak, sadece beğenilen değil aranan olmak ilkesiyle kültürel-sanatsal birikime layık olduğu kalıcı katkıyı sağlayacak olan müzelerin halkımız tarafından ziyaretinin kendilerini sevindireceğini belirtti.

