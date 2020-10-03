Sonbahar akşamında keyifli saatler

Mağusa körfezinin incisi Mimoza Beach Hotel’de geçtiğimiz hafta Cuma akşamı muhteşem bir gece yaşandı.
Ülkemizin birbirinden değerli sanatçılarının sahne aldığı gecede konuklar keyifli saatler geçirdi.
Ilık bir sonbahar gecesinde sahne alan sanatçılar Leyla Gül, Doğan Akın, piyanist Recep Arısoy seslendirdikleri parçalarıyla konukları adeta mest ettiler.
Gecenin bir başka eğlencesi de Kıbrıs ve İngiltere’nin sevilen ismi Kader Ateş ile yaşandı. Kader Ateş sahneye alkışlar arasında gelirken, tüm konukların beğenisini topladı.
Gecede yaptığı esprileri ve seslendirdiği parçalarla tam not alarak gece boyunca ayakta alkışlandı.
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