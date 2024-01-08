Dr.Çağın Zort’tan Kıbrıs Türk Edebiyatına üç yeni eser

Dr.Çağın Zort’u Yakın Doğu Üniversitesine hocalığı başladığım yıllarda tanımıştım. O yıllarda öğrenci olan Çağın’la yakın bir dostluğumuz olmuştu. Nenesine giderek ondan epeyice masal derlemiştim. Yıllar içinde asistan , öğretim üyeliği yapan Çağın’la çok çeşitli çalışmalar,araştırmalar yaptık. Ali Nesim hoca onu ayrıca elinden tutarak onunla birlikte yurtiçi ve yurt dışında bir çok sempozyumda birlikte bilimsel sunmalar yaptılar. Onu yetişmesinde ve gelişmesindeki hocanın rolü büyüktür. Dr.Çağın Zort, çok disiplinli,aşırı titiz bir kişiliğe sahiptir. Ona güvenerek her işinizi emanet edebilirsiniz. Üstesinden mutlaka gelir. Bu bağlamda Türk Dili derslerini verdiğim yıllarda bu derslerin bir çoğunu ona vermiştim. O da layıkıyla üstesinden geldi. Türkçeyi ustalıklı ve düzgün kullanması, hem Türk edebiyatına hem de Kıbrıs Türk edebiyatına hakimiyetti yıllar içinde gelişti,büyüdü.Şiire olan tutkusu bambaşkadır, güzel ezbere çok güzel şiir okur. Müthiş bir hafızası vardır. İşte bu yetenekleri sonucu geçtiğimiz yıllarda danışmanlığını yaptığım “İSMAİL BOZKURT’UN ESERLERİNDE KÜLTÜREL DEĞERLER VE HİKÂYE ANLATIMI” adlı doktora tezini çok önemli dergide yayımladığı makalesiyle tamamladı. Bilimsel terbiyesi ve yazınsal donanımı sonucu bu yılın başında üç yeni eserle yazın dünyasına kitaplarıyla merhaba dedi.Berikan yayınlarından çıkan kitapları şunlardır;“Kıbrıs Türk Edebiyatı Üzerine Bildiriler-Makaleler”352.sayfalık bu eserde 18.bilmsel makalesi yer almaktadır. Yıllarca sempozyumlarda sunduğu makaleleri bu eserde yer alıyor. Çeşitli konulardaki makaleler genç kuşaklara ve edebiyat severlere birçok değerli bilgi vermektedir. Osman Türkay’dan, Kadın şairlere vb. konulardaki yazılar fotoğraflarla da zenginleşiyor.“Kıbrıs Ağzının Genel Fonetik ve Morfolojik Yapısı” adlı eseri 144.sayfadan oluşuyor.Kıbrıs ağzıyla ilgili bu önemli çalışma çok değerli. Ağzımıza sahip çıkılması açısında zengin örneklerle doldu bir eser.“Kıbrıs Türk Edebiyatında Bir Meşale İbrahim Zeki Burdurlu”eseri ise 294 sayfadan oluşuyor. Duayen yazar Bülent Fevzioğlu ile birlikte hazırladıkları bu kitap Kıbrıs’ta 1950 yıllarda hocalık yapan Burdurlu hocanın Kıbrıs’a etkisi çoktur. Burada yetiştirdiği öğrenciler,Kıbrıs’la ilgili eserleri adadan ayrıldıktan sonra İsmet Kotak’ın “Olay”dergisindeki yazıları işte bu kitabın içerisinde olan yazıları bu dergide çıkan yayımlardır. Burdurlu hocaya yapılan bu vefa çok değerli ve önemli.Dr.çağın Zort’un yeni eserlerini heyecanla bekliyoruz.Dr.Çağın Zort kimdir20 Kasım 1984 tarihinde doğan Çağın Zort; ilkokulu İnönü İlkokulu'nda, ortaokulu Lefkoşa Bayraktar Ortaokulu'nda, liseyi ise 20 Temmuz Fen Lisesi'nde okudu. 2005 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 2008 yılında Türk Dili Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamladı ve sırasıyla Asistan, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.2016-2020 yılları arasında KKTC Başbakanlık’ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, Denetimli Serbestlik Kurulu, Sağlık Kurulu Değerlendirme Komitesi, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu, Cezaevi Danışma Kurulu’nda görev yaptı. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini de tamamlayan Çağın Zort; yurt içi ve yurt dışı, ulusal ve uluslararası pek çok kongre ve sempozyuma katıldı. "Türk Edebiyatı, Kıbrıs Türk Edebiyatı, Türk dili ile ilgili bildiri sundu, ayrıca pek çok okulda konferanslar verdi.Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Derneği KITED Yönetim Kurulu üyesi, İnönü kooperatifi Kredi Şirketi Yönetim Kurulu üyesi, Çağdaş Müzik Derneği Kurucu üyesi, Mağusa Mesarya Lions Kulübü'nde Kurucu Üye ve Yönetim Kurulu Üyesi, Mağusa Kültür Derneği'nde Mektup Jüri Üyesi, KIBATEK (Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği üyesi olan Çağın Zort’un ayrıca basılmış pek çok yayını bulunmaktadır. Çağın Zort, CY Paparazzi KKTC ve T.C Yılın En İyileri’nde (İstanbul Beşiktaş - 2016) “Yılın En İyi Akademisyeni” ödülü; ENMODA Uluslararası Ödül Töreni’nde (2017) “Yılın En İyi İletişim ve Başarı” ödülü ve ENMODA Uluslararası Ödül Töreni’nde (2018) “Yılın En İyi Kurumsal İletişim ve Başarı” ödülü gibi pek çok ödül almıştır. İngilizce bilen ve akademik çalışmalarına da devam etmekte olan Çağın Zort, 25 Aralık 2020 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmaktadır.