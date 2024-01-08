Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı: Zihinsel engelli bireyin yaşadıklarının sorumlusu kimdir?

“KALDIĞI EVİN SAHİBİ TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİ VE ZORLA ÇALIŞTIRILDIĞI ORTAYA ÇIKAN ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYİN YAŞADIKLARININ SORUMLUSU KİMDİR?”



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, geçtiğimiz günlerde kaybolan ve sonradan darp ve istismar edildiği anlaşılan zihinsel engelli bir bireyin yaşadıklarına dikkat çekerek, sosyal devletin sorumluluklarını hatırlattı, “Yaşam Evi Projesi”nin hayata geçirilmesi çağrısı yaptı



Balcı: Yetkililerin, zihinsel engelli yurttaşlara karşı sorumsuz tutumları bir kez daha gözler önüne serildi

TDP adına yazılı açıklama yapan Balcı, dün akşam 39 yaşında zihinsel engelli bir yurttaşın kaybolması üzerine, Sivil Savunma ekiplerinin harekete geçtiğini, arama yapıldığını ve bu arama çalışmalarının da kayıp olan engelli bireyin eve döndüğü haberi gelene kadar devam ettiğini hatırlattı.

Soruşturma sırasında çevre sakinlerinden, zihinsel engelli şahsın kimsesiz olduğunun, kaldığı evin sahibi tarafından darp edildiğinin ve zorla çalıştırıldığının öğrenildiğini kaydeden Balcı, bu olayın hükümet yetkilileri ve ilgili Bakanlık ve daireler tarafından zihinsel engelli yurttaşlara karşı sorumsuz tutumlarını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.



Gerçek bir sosyal devletin yapması gerekenler nelerdir?

Devletin, bu durumda olan yurttaşları korumak ve onlara yaşamlarını sürdürebilecekleri uygun koşullar sağlamak için gerekli önlemleri zaman geçmeden -ki çok geç bile kalındı- alması gerektiğine dikkat çeken Balcı, gerçek bir sosyal devletin; tüm engelli, katılım ve etkinlik kısıtlamalarına sahip bireyleri korumakla sorumlu olduğunu kaydetti ve bu sorumlulukları başlıklar halinde şöyle sıraladı;

-Temel ihtiyaçların karşılanması,

-Eğitim ve rehabilitasyon almalarının sağlanması,

-Sosyal hayata katılımlarının kolaylaştırılması,

-Kendilerini güvende hissedebilecekleri yaşam alanlarının oluşturulması

“Tüm paydaşlar; ‘Yaşam Evi Projesi’ni bir an önce tamamlayıp hayata geçirmelidir”

Bu bağlamda da uzun zamandır dile getirilen “Yaşam Evi Projesi”nin bir an önce tamamlanması ve ihtiyaç duyan yurttaşların uygun koşullarda yaşamlarını sürdürmelerinin sağlaması gerektiğine vurgu yapan Balcı yetkililerin; aile ve/veya yakın desteğinden yoksun olan engelli kişiler için derhal bir çözüm bulması ve Anayasa’nın gerekliliklerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Balcı, “Bu durumda olan yurttaşlarımızın gözetilmesi ve haklarının korunması, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. TDP olarak biz de sorumluluklarımızın tümünü yerine getirmek adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

TDP Basın Bürosu

