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"Doğu Akdeniz’in Deniz Ülkesi, Katman Katman Kıbrıs" kitabı tanıtıldı

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"Doğu Akdeniz’in Deniz Ülkesi, Katman Katman Kıbrıs" kitabı tanıtıldı
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“Doğu Akdeniz’in Deniz Ülkesi, Katman Katman Kıbrıs” kitabının tanıtımı ve imza günü etkinliği, dün akşam Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleşti.
Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, saat 18.00’de açılış kokteyli ile başlayan etkinliğe, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul eşi ve çocuklarıyla katıldı. 
Etkinlikte, kitabın yazarı Luna Tülay Okan ve illüstrasyonlarını yapan Ayşe Naz Can, kitabın oluşum sürecini anlattı. Yazar Luna Tülay Okan'ın kitaplarını imzalaması ardından, Kıbrıs efsanelerinin resimlendiği serginin açılışı yapıldı. 
Girne Belediyesi ve Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleşen sergi, 27-31 Mayıs ile 3- 7 Haziran tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nın giriş katında ziyaret edilebilecek.
 
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