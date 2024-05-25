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Emlak şirketi çalışanı sattığı konutların parasını çaldı

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Girne’de faaliyet gösteren bir emlak şirketinde çalışan G.A. (E-33), sattığı iki konutun parasını çalmaktan tutuklandı.

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Emlak şirketi çalışanı sattığı konutların parasını çaldı
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Polis basın bültenine göre “müstahdem tarafından hırsızlık” olayı 3-23 Mayıs tarihleri arasında meydana geldi.
Bahçeli’de yapımı devam eden iki konutun satışını yapan G.A.’nın, satıştan temin ettiği toplam 30 bin 370 sterlin nakit parayı, iş yerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı belirlendi.
G.A. tutuklanırken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
-Kavgada burun kemiği kırıldı
Gazimağusa’da bir iş yerinde iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişinin burun kemiği kırıldı.
Olay dün saat 17.00 sıralarında oldu. Aralarında yaşanan tartışma sonucu M.K.N.(E-30) ve Y.E.N. (E-32), birbirlerinin yüzlerine yumruk vurarak birbirlerini ciddi şekilde darp etti. Bu sırada aldığı darbeden dolayı Y.E.N.’nin burun kemiği kırıldı.
Polis iki kişi hakkında yasal işlem başlattı.
-Üç sarhoş tutuklandı, ikisinin ikamet izinsiz olduğu anlaşıldı
Lefkoşa’da bugün 02.30 sıralarında yüksek oranda alkollü içki tesiri altındayken yüksek sesle bağırıp çağıran ve çevreye rahatsızlık veren üç kişi tutuklandı.
Olay, Şehit Erdoğan Yıldız Sokak’ta meydana geldi. M.K.N.(E-25) 150 miligram, D.M.M.(E-27) 362 miligram ve V.M.M.(E-25) ise 372 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdikleri sırada polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.
Bu kişilerin muhaceret kontrolünde, D.M.M. ve V.M.M.’nin ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettikleri de tespit edildi.
Öte yandan polis ekiplerinin dün ülke genelinde yaptıkları denetim ve kontrollerde ülkede yasal statüleri olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandıç.
Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.
 
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