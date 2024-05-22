banner913
banner932
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
7 0
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
35 0
 
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
19 0
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
23 0
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
60 0
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
29 0
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
17 0
banner1032
banner1038

Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi, 16’ncı sergisini açıyor

banner1020

banner974
Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi, 16’ncı sergisini açıyor
banner971
Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi, 200 farklı sanat eserini Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sergileyecek.
 
38 kursiyerin  resimlerinden, Mustafa Müezzinoğlu’nun atölye öğrencilerinin fotoğraflarından oluşan “Karma Sergi” Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi’nin 16’ncı sergisi olarak 3 Haziran’da saat 19.30’da açılacak.
 
7 Haziran’a kadar açık olacak sergi hafta içi mesai saatlerinde ziyaret edilebilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.