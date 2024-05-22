Hayvan üreticilerinin eylemi üçüncü gününde…

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin önceki gün Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylemi üçüncü gününde devam ediyor. Eylemciler Başbakanlık önünde toplanmaya başladı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, dün gece Maliye ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’yla toplantı yaptıklarını ancak herhangi bir uzlaşı sağlanamadığını açıkladı.

Naimoğulları, tutuklanan 4 eylemcinin ise serbest bırakıldığını belirtti.

Hayvan üreticileri, hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için 20 Mayıs’ta araçlı eylem başlatmıştı.

Et ithalatını, girdi maliyetlerindeki yükselişi, çiğ süt ve canlı hayvan fiyatını belirleme politikasını protesto için eylem kararı alan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne bazı sivil toplum örgütleri de destek veriyor.