DAÜ ev sahipliğinde “Kadın-lık halleri” konulu sergi açılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile hazırlanan “Kadın-lık Halleri” konulu sergi 7 Mart Perşembe günü, saat 19.00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, sergide İsmet Tatar, Nilüfer İnandım, Zehra Şonya, Nurtane Karagil, Serap Kanay, Hüseyin Özinal ve Hatice Tezcan’ın eserleri yer alıyor.

Sergi küratörlüğünü DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın üstlendiği sergide, toplumsal cinsiyet bağlamında verilen mücadelenin yeniden değerlendirilmesi ve sanatçıların bu bağlamda yarattığı eserlerde bu mücadelenin izlerini ve anlamlarını ortaya çıkarma, irdeleme, sorgulama ve görünür kılma çabası ele alınmış.



Sergi, 7-30 Mart tarihleri arasında hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Cumartesi günleri sergiyi ziyaret etmek isteyenlerin 0533 866 30 85 numaralı telefonu arayarak randevu almaları gerekiyor.

