Her üç kişiden biri fazla kilolu

Rum Diyetisyenler ve Beslenme Uzmanları Birliğinin, 4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyle Güney Kıbrıs’ta araştırma yaptığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi araştırma neticesinde, Güney Kıbrıs’ta her 3 kişiden 1’nin fazla kiloya sahip olduğunun belirlendiğini yazdı.
Habere göre araştırma neticesinde 20-80 yaş arasındaki kişilerin yüzde 29.6’sı normal kilo; yüzde 36.1’i fazla kilolu; yüzde 27.8’i ise obez kategorisinde yer aldı.
Araştırmada ayrıca erkeklerin yüzde 2.1’i zayıf; yüzde 22.2’si normal kilo; yüzde 46.9’u fazla kilolu; yüzde 28.8’i obez olarak belirlenirken kadınların yüzde 10.5’i zayıf; yüzde 36.9’u normal kilo; yüzde 26’sı kilolu; yüzde 26.9’u ise obez şeklinde yer aldı.
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