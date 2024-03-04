banner913
banner932
“Dünya Kadınlar Günü Konseri” yapılıyor
“Dünya Kadınlar Günü Konseri” yapılıyor
10 0
Kıb-Tek: Borçlu abonelerin elektrikleri 6 Mart’ta kesilecek
Kıb-Tek: Borçlu abonelerin elektrikleri 6 Mart’ta kesilecek
16 0
 
Kıbrıs açıklarında Navtex tansiyonu
Kıbrıs açıklarında Navtex tansiyonu
12 0
“Peşlerini bırakmayacağız”
“Peşlerini bırakmayacağız”
15 0
Sporun ve sporcunun sağlığı Kolan British Hospital’a emanet
Sporun ve sporcunun sağlığı Kolan British Hospital’a emanet
232 0
Kaza yaptı, sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı
Kaza yaptı, sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı
268 0
Paç’a müdahale etmeyen polis de tutuklandı
Paç’a müdahale etmeyen polis de tutuklandı
79 0
banner1012

Her üç kişiden biri fazla kilolu

Güney Kıbrıs’ta 4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyle yapılan araştırmada her 3 kişiden 1’nin fazla kiloya sahip olduğu belirlendi

banner974
Her üç kişiden biri fazla kilolu
banner971
Rum Diyetisyenler ve Beslenme Uzmanları Birliğinin, 4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyle Güney Kıbrıs’ta araştırma yaptığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi araştırma neticesinde, Güney Kıbrıs’ta her 3 kişiden 1’nin fazla kiloya sahip olduğunun belirlendiğini yazdı.
Habere göre araştırma neticesinde 20-80 yaş arasındaki kişilerin yüzde 29.6’sı normal kilo; yüzde 36.1’i fazla kilolu; yüzde 27.8’i ise obez kategorisinde yer aldı.
Araştırmada ayrıca erkeklerin yüzde 2.1’i zayıf; yüzde 22.2’si normal kilo; yüzde 46.9’u fazla kilolu; yüzde 28.8’i obez olarak belirlenirken kadınların yüzde 10.5’i zayıf; yüzde 36.9’u normal kilo; yüzde 26’sı kilolu; yüzde 26.9’u ise obez şeklinde yer aldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.