banner913
banner932
Yüzlerce kişi kansere karşı yürüdü
Yüzlerce kişi kansere karşı yürüdü
11 0
Kaymaklı, canı için kazandı
Kaymaklı, canı için kazandı
36 0
 
Güler ve komutanlardan KKTC çıkarması
Güler ve komutanlardan KKTC çıkarması
33 0
Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
27 0
Xiaomi vs. Apple: Akıllı telefon seçerken nelere dikkat edilmeli?
Xiaomi vs. Apple: Akıllı telefon seçerken nelere dikkat edilmeli?
43 0
Mağusalılara halk plajı müjdesi
Mağusalılara halk plajı müjdesi
34 0
"Kararlılığımız son nefesimize kadar devam edecek"
30 0
banner1012

“Çökme Tehlikesi Var” İskele AKM'de

banner1020

İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde İskele Belediye Tiyatrosu (İBT) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve 27 Mart Dünya Tiyatro Günlerinde İBT’nin sahneye koyduğu “Tehlikeli Saplantı” ile başlayan Tiyatro Günleri devam ediyor.

banner974
“Çökme Tehlikesi Var” İskele AKM'de
banner971


 
Tiyatro Günlerinde geçen akşam Girne Tiyatro Su ekibi drama türündeki “Çökme Tehlikesi Var” isimli oyunu İskele AKM Sahnesinde oynadı.
 
İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, Tennessee Williams’ın yazdığı Derman Atik’in yönettiği oyun, İskele’de izleyicilerden beğeni aldı.
 
-Tiyatro günleri 27 Mayıs’ta son bulacak
 
27 Mart’ta başlayan İskele Belediyesi Tiyatro Günleri 27 Mayıs’ta son bulacak.
 
Tiyatro Günlerinde 4 Mayıs Cumartesi günü Karya Tiyatro Atölyesi Muğla’nın “Şeytan Tüyü” isimli oyunu, 18 Mayıs Cumartesi günü Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Tersine Dünya” isimli oyunu, 27 Mayıs Pazartesi ise Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları’nın “Shakespeare’in Hayaleti” isimli oyunu İskele AKM’de sahne alacak.
 
Oyunların tümü ücretsiz izlenebilecek. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.