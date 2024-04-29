“Çökme Tehlikesi Var” İskele AKM'de

İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde İskele Belediye Tiyatrosu (İBT) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve 27 Mart Dünya Tiyatro Günlerinde İBT’nin sahneye koyduğu “Tehlikeli Saplantı” ile başlayan Tiyatro Günleri devam ediyor.







Tiyatro Günlerinde geçen akşam Girne Tiyatro Su ekibi drama türündeki “Çökme Tehlikesi Var” isimli oyunu İskele AKM Sahnesinde oynadı.



İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, Tennessee Williams’ın yazdığı Derman Atik’in yönettiği oyun, İskele’de izleyicilerden beğeni aldı.



-Tiyatro günleri 27 Mayıs’ta son bulacak



27 Mart’ta başlayan İskele Belediyesi Tiyatro Günleri 27 Mayıs’ta son bulacak.



Tiyatro Günlerinde 4 Mayıs Cumartesi günü Karya Tiyatro Atölyesi Muğla’nın “Şeytan Tüyü” isimli oyunu, 18 Mayıs Cumartesi günü Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Tersine Dünya” isimli oyunu, 27 Mayıs Pazartesi ise Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları’nın “Shakespeare’in Hayaleti” isimli oyunu İskele AKM’de sahne alacak.



Oyunların tümü ücretsiz izlenebilecek.

