banner913
banner932
Yüzlerce kişi kansere karşı yürüdü
Yüzlerce kişi kansere karşı yürüdü
11 0
Kaymaklı, canı için kazandı
Kaymaklı, canı için kazandı
36 0
 
Güler ve komutanlardan KKTC çıkarması
Güler ve komutanlardan KKTC çıkarması
33 0
Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
27 0
Xiaomi vs. Apple: Akıllı telefon seçerken nelere dikkat edilmeli?
Xiaomi vs. Apple: Akıllı telefon seçerken nelere dikkat edilmeli?
43 0
Mağusalılara halk plajı müjdesi
Mağusalılara halk plajı müjdesi
34 0
"Kararlılığımız son nefesimize kadar devam edecek"
30 0
banner1012

Lefke çevre sorunları bilgilendirme gezisi yapıldı

banner1020

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği ile Birleşmiş Milletler'in ortaklaşa düzenlediği Lefke çevre sorunları bilgilendirme gezisi yapıldı.

banner974
Lefke çevre sorunları bilgilendirme gezisi yapıldı
banner971


Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği ve UNFICYP iş birliğiyle gerçekleştirilen gezi, Lefke'deki çevre sorunlarıyla ilgili Avrupa Birliği’nde farkındalık yaratma amacıyla gerçekleştirildi.  
Rum tarafından sivil toplum örgütleri Lefke'yi ziyaret ederek, Lefke bölgesindeki çarpık yapılaşma, CMC sorunu ve Lefke çöplük alanıyla ilgili bilgi aldı.   
Ziyaretin ilk bölümünde, Gaziveren'de çarpık yapılaşmayla ilgili Lefke Turizm Derneği'nden Hasan Karlıtaş bilgiler verdi.
Karlıtaş, Gaziveren’de İmar Planı olmadığı için çarpık yapılaşmanın devam ettiğini söyleyerek, bunun kabul edilemeyeceğini vurguladı.
CMC kirliliği konusunda Lefke Çevre Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, CMC'nin Kıbrıs'ta yaptığı çalışmalara değinerek, Port Isbi'nin bölgede hala çalışma yapmadığını kaydetti.
Ziyarette son olarak, Lefke çöplük alanı ziyaret edilerek, çöplüğün buradan kaldırılması gerektiği vurgulandı.
Ziyaretin ardından Ambeli Restoranda yuvarlak masa toplantısı yapıldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.