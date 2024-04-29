Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği ile Birleşmiş Milletler'in ortaklaşa düzenlediği Lefke çevre sorunları bilgilendirme gezisi yapıldı.





Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği ve UNFICYP iş birliğiyle gerçekleştirilen gezi, Lefke'deki çevre sorunlarıyla ilgili Avrupa Birliği’nde farkındalık yaratma amacıyla gerçekleştirildi.

Rum tarafından sivil toplum örgütleri Lefke'yi ziyaret ederek, Lefke bölgesindeki çarpık yapılaşma, CMC sorunu ve Lefke çöplük alanıyla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretin ilk bölümünde, Gaziveren'de çarpık yapılaşmayla ilgili Lefke Turizm Derneği'nden Hasan Karlıtaş bilgiler verdi.

Karlıtaş, Gaziveren’de İmar Planı olmadığı için çarpık yapılaşmanın devam ettiğini söyleyerek, bunun kabul edilemeyeceğini vurguladı.

CMC kirliliği konusunda Lefke Çevre Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, CMC'nin Kıbrıs'ta yaptığı çalışmalara değinerek, Port Isbi'nin bölgede hala çalışma yapmadığını kaydetti.

Ziyarette son olarak, Lefke çöplük alanı ziyaret edilerek, çöplüğün buradan kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Ziyaretin ardından Ambeli Restoranda yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

