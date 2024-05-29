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Çocuklar için “Çöpsüz Dünya” sahnelenecek

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İstanbul Şehir Tiyatroları’nın “Çöpsüz Dünya” oyunu, Dünya Çocuk Günü’nde çocuklar için YDÜ AKKM’de sahnede olacak

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Çocuklar için “Çöpsüz Dünya” sahnelenecek
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“20. Kıbrıs Tiyatro Festivali” devam ediyor.
1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde İstanbul Şehir Tiyatroları’nın Nihat Alpteki’nin yönettiği  çocuk oyunu “Çöpsüz Dünya” artı dört yaş küçük seyirciler için YDÜ AKKM’de sahnede olacak.
Oyunun konusu şöyle:
“İklim değişikliği ve hava kirliliğinden dolayı bulutların renginin, rüzgarın yönünün değiştiği günlerden bir gün; umutlu, mutlu ve bilinçli bir uçurtma olan uç uç kuyruğu koptuğu için bir çöplüğe düşer. Çöplükte, bez bir bebek olan Püsküllü ve Koli’nin yaşadıkları anlatılır. Çöpsüz Dünya oyununda tüketim kültürünün bilinçsizce yaygınlaştığı günümüzde, atıklardan arındırılmış bir dünya nasıl mümkün olabilir sorusuna cevaplar aranıyor.”
Biletler, biletinial.com adresinden, gişeden ve kapıdan satışta olacak.
 
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