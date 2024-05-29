Merve Özbey'den müzik ziyafeti

Ünlü sanatçı Merve Özbey, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Merit Lefkoşa Hotel & Casino'da sahne aldı.
Muhteşem pembe elbisesi ile gözlere, güçlü sesi ile kulaklara hitap eden sanatçı, misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.
MerveÖzbey, kendi şarkılarının yanısıra arabesk ,pop, alaturka ve rock müziğinin sevilen şarkılarına da yer vererek dinleyicilerine duygusal anlar yaşattı.
Sanatçının sempatik tavırları ve yüksek enerjisi, Merit Lefkoşa Hotel & Casino misafirlerini coşturdu.
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