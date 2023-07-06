Büyük usta Kutlu Adalı’yı ölümünün 27.yıldönümünde saygıyla anıyoruz

Kıbrıs Türk Edebiyatının büyük kalemi yazar, gazeteci Kutlu Adalı’nın Vefatının 27 .ölüm yıldönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz. Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından birisi olan Kutlu Adalı yazınımıza çok büyük yenilikler getiren bir insandı. Kalemi onun en büyük akıl silahıydı ama ne yazık ki bu kalemi kırmak isteyenler onu 6 Temmuz 1996 tarihinde evinin önünde öldürmüşlerdi. Üzerinden yirmi yedi yıl geçmesine rağmen bu olay gün ışığına çıkamadı. Kutlu Adalı, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğu zaman Kıbrıslı Türklerin sosyal ve kültürel durumunu görmek için hükümet tarafından görevlendirilerek, köy köy gezerek “Köy Raporları 1960-1963” adlı bir çalışma yapar. Bu çalışma daha sonra “Dağarcık” adıyla kitap olarak yayımlanır. Bu eser, Kıbrıslı Türklerin ilk folklor kitabı sayılmaktadır.Kutlu Adalı, 3 Ocak 1935 tarihinde Lefkoşa'da doğdu. 1938 yılında ailesiyle Antalya'ya göç ettiği için orada büyüdü. İlk, orta ve lise Öğrenimini Antalya'da yaptı. 1946-47 yıllarını Lefkoşa'da geçirdikten sonra, yeniden Antalya'ya giderek 1954 yılına kadar Türkiye'de kaldı.Adaya döndükten sonra 1958-61 yıllarında Gençlik, Beşparmak, Uyarı dergilerini çıkararak, Kıbrıs Türk kültürüne hizmette bulundu daha sonra kitaplar ve oyunlar yayınlayarak bu hizmetini sürdürdü. Gazeteciliğe, Kıbrıs Türk Kurumlan Federasyonu'nun organı, Nacak Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürü olarak 1959 yılında başladı. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla, Kasım 1960'ta kamu görevine geçerek, Türk Cemaat Meclisi Özel Kalem Müdürü oldu. (1960-1972). 1972-1974 yılları arasında Bayrak Radyosu'nda Denetleme Kurulu Üyeliği yaparak ve siyasal yorumlar yazarak gazetecilik görevini sürdürdü.. 1974 yılında ise Kayıt Dairesi Müdürü ve Nüfus Başyazmanı oldu. 21 Aralık, toplumlararası çarpışmaların çıkmasının Kutlu Adalı ardından başlayarak, 1964-1967 yılları arasında YediliKomite Sekreterliği. Türk Cemaat Meclisi Genel Sekreterliği ve Müsteşarlık görevlerinde bulundu.Edebiyat yaşamına 1948'de Antalya Lisesi'nin duvar gazetesinde şiir ve öykü yazarak başladı. Şiirleri 1955'te Antolojide çıktı ve Dost Dergisi'nde yayımlandı. Kıbrıs'ta ise Gençlik, Uyarı ve İz dergilerinde çıktı. Köy yaşamının kültürel, geleneksel, folklorik yaşamının zenginliği etkisinde.kalarak, geçtiği köylerden notlarını, "Dağarcık" adlı yapıtta topladı, (1963). Şiirlerini, Öykülerini roman ve oyunlarının tümünü kitap haline getirme fırsatı olmadı. Oyunları radyoda, sahnelerde ve okullarda oynandı. 1968'de "Söyleşi", 1969'da "Çirkin Politikacı Pof, "Hayvanistan", "Sancılı Toplum", "Köprü". 1970'te "Şago", 1971'de "Nasrettin Hoca ve Kıbrıs" adlı kitaplar çıkardı. Kutlu Adalı'nın Kıbrıs Türk basınındaki yeri, yazı işleri müdürlüğü, yönetici, köşe yazarlığı biçiminde olurken, daha çok eleştirel, uyarıcı, yergi ağırlıklı ama kültür birikimli yazılarıyla, okunan ve aranan bir yazar durumuna geldi.Alışılmadık üslup ve içerikle siyasal yöneticilerin hışmını üzerine çekti, bu nedenle birçok kez mahkemeye çıkarıldı, evi polislerce basılıp arandı, müdürlük görevine birkaç kez son verildi. Mahkeme kararları ile aklanıp hakkını elde ettiği halde, zorunlu olarak emekliye sevk edildi.Yazılarından dolayı çeşitti baskılara uğradı, evi kurşunlanarak birkaç kez taşlandı.Makale dallarında birkaç kez başarı ödülü aldı.Siyasal, kültürel, folklorik ağırlıklı panellere katıldı ve insan hakları konusunda konferanslar verdi. I. Uluslararası Nasrettin Hoca Sempozyumuna çağrıldı ve burada bildiri sundu. (Mayıs 1989- Ankara) Mustafa Kemal Derneği. Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği ve Kıbrıs Türk Barış Derneği kurucularındandır. Bu derneğin, genel sekreterliğini de yaptı. Yazılarında barışı, insan haklarını, kardeşliği, sevgiyi dostluğu, bağımsızlığı. özgürlüğü ve Kıbrıslılığı savundu. Akdeniz uygarlığından mayalanmış Kıbrıs Türk kültür ve uygarlığını Kıbrıslılık bilinciyle bağdaştırmaya çalıştı. Savaşın, terörün, şovenizmin, diktatörlüğün. Silahlanmanın ve tüm baskılarla haksızlıkların karşısında kalemiyle savaşım verdi. 6 Temmuz 1996 tarihinde, saat 23.30 sıralarında evinin önünde otomatik bir silahtan kendisine yöneltilen kurşunlarla "Faili Meçhul" bir cinayetin kurbanı oldu. Şiir, öykü ve yazılarının çıktığı gazete ve dergiler ise şunlardır: Nacak, Akın, Zafer, Devrim, Bozkurt, Söz, Öncü, Olay, Ortam, Demokrasi, Yenidüzen. Gençlik, Beşparmak, İz, Uyarı, Özgürlük ve Akrep.ESERLERİ:Köy Raporları (1961, deneme)Dağarcık (1963, gezi notları)Söyleşi ya da 9 Mart Diyalogu (1968, söyleşi)Sancılı Toplum (1969, deneme)Çirkin Politikacı Pof (1969, şiirsel mizah öyküleri)Hayvanistan (1969, şiirsel mizah öyküleri)Köprü (1969, oyun), Şago (1970, oyun)Nasreddin Hoca ve Kıbrıs (1971, şiir)Gideyim Buralardan Diyorum (1998, şiir -İlkay Adalı'ylabirlikte)Aklın Silahı Barıştır (1999, deneme)Dedemin Kucağı (1999, çocuk masalı)Kağnı Yolu (1999, çocuk öyküsü).Hasanbulliler ve Kel Hayrettin,2022,Tiyatro oyunuSabahları uyanmakla başlar yolculuğumDudaklarımda bir şarkının ezgisi olurEski bir şarkıysa söylediğimGençliğime selamım olur.Güncel bir şarkıda gençliğimi bulurumAnılar yüklü bulutlar dolar başımaGeçen bulutlara selam dururum.Güneş selamımı bekler her sabahKuşlara selam veririmAlır götürürler her sabah yorgun anılarıma beniDallar, yapraklar, çiçeklerÇiğlenmiş çimler, bildik böceklerNergisler, menekşeler, yaseminlerYolumu bekleyen sardunyalarDört mevsim su verdiğm erik ağacıPortakal, mandalin, limon ve incirDut, nar, badem ve yenidünyaVe hurma ve zeytin ve defneVe zakkum ve zangalakÖzenle suladığım tüm bitkilerSelamı kapımdan eksik etmezler.Kediler köpekler selam dururEn mutlu anlarımı yaşarımSevgiler, dostluklar sabahı kutlarKomşular uyanır, komşu komşuyu selamlarGünlük yolculuk onlarsız olmaz.İnsanlardan önce onlar yolcu eder beniSelamımı en içten onlar alırBatan gün onları kararttığındaYolculuğum bitmiş olur.Geçen bulutlar gün boyu sevgi yağdırırSevgi yüreğimde yediveren gül olurBir selamla kimi gün ateş sarar bacayıAşklar bitmiş aşklar başlamış olurArkama düşmüş yorgun anılarArtık selamıma yetişmez olur.Batan gün kana benzeyinceYaralı kuşa dönünceSelamların uyku saai gelir hüzünlenirimUmutlar umutsuzluklarla yarışır gibi savaşırNedemi, dedemi anımsarımBabam annem yarım kalmış aşklarımYollarda hala oynayan çocukluğumSavaş yılları acılar felaketlerBitmek bilmeyen barış özlemiYüreğim dayansın istiyorumDayanamıyorum.Gideyim buralardan diyorumSelamsız kalmaktan korkuyorum.Demokrasi dediğin kalemi susturmak mıDoğruyu savunanı sıra ile vurmak mıCümle âlem biliyor Adalı olayınıAynaya geçip de bak yüzün kara mı, ak mıAhâlinin gitse de gitmese de hoşunaAdalı’yı vurdurup taş diktirdin başınaYalan dolana gerek var mıdır cancağızımKısacası Kutlu’yu biz hallettik de şuna.Vurmayın vurdurmayın yazıktır vatandaşıGün ola hesap sorar sizden elbet yoldaşıBu kaçıncı beyindir sâyenizde yok olanSaatlerce yollarda kaldı Kutlu’nun naaşıMahmut İslâmoğlu Ekim 1996