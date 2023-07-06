Karavezirler istifasını sundu

Futbol Kulüpler Birliği’ndeki başkanlık görevini bir süre önce bırakacağını açıklayan Aytaç Karavezirler, bugün resmi istifa yazısını verdi.
Bir süre önce Kulüpler Birliği üyesi başkanları arasında yabancı uyruklu futbolcu kontenjanı ile ilgili ortak karar alınması ancak daha sonra görüş ayrılıkları yaşanması nedeniyle Karavezirler ve yönetimi görevden ayrılma kararı almıştı. Karavezirler bugün yazılı olarak istifa ederken Olağanüstü Genel Kurulun tüzük çerçevesinde ilerleyen günlerde gerçekleştirileceği duyuruldu.
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