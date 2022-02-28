Bir Büyük Halkbilimciyi Sonsuzluğa Uğurlarken

Kıbrıs Kültürüne yayınladığı bilimsel eserlerle çok büyük katkıları olan. Gençlik yıllarımda beraber derlemeler yaptığım, bir dönem Yakın Doğu Üniversitesi’nde beraber çalıştığımız değerli hocamız Mustafa Gökçeoğlu 24 Şubat Perşembe günü vefat etmiş, ertesi gün köyü Gönyeli’de toprağa verilmiştir. Allahtan rahmet diler ailesine sabırlar dileriz.
Mahmut İslamoğlu, Oğuz Yorgancıoğlu’ndan sonra ikinci kuşak halkbilimci olarak çok üretti çok yazdı. Özellikle Galeri Kültür Yayınlarının ilk kitabı olan “Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü” kitabı ile 1990 yıllarda daha tanırır oldu. Bu kitap 1991 yılında Türk Bankası Kültür-Sanat Ödülününü de almıştı. Halkbilim alanında hemen hemen tüm konularda üretti durdu, sigarasız,kahvesiz ve enfiyesiz hocayı düşünmezsiniz. Herkese yardımı dokundu, boşluğunun doldurulması zor. Eserleriyle sonsuza dek yaşayacaktır.
Kendisinini kaleminden özgeçmişini şöyle özetliyor: “1942 yılında Lefkoşa kazasının Gönyeli köyünde doğmuşum.Kıbrıs’ta ve Türkiye’de uzun yıllar fen ve matematik öğretmenliği yaptım.
1983 yılında Lefkoşa Belediyesi’nin düzenlediği “Öykü Yarışmasında ikinci oldum.Öykülerimle şiirlerim yerel gazetelerde,dergilerde ve Türkiye’de Varlık dergisinde yayımlandı.Şiirlerim İtalyanca ve Yunanca’ya çevrildi.İl Majakovskiy,Societa di pensieri ve Nea Ebohi adlı dergi ve kitaplarda yer aldı.Ayrıca Türk Dili dergisinin 531.sayısında yayımlandı.The Intrernational Biographical Centre’nin hazırladığı “Who is Who”adlı ansiklopedide yer aldım.
Karadeniz Teknik Üniversitesi’yle Yakın Doğu Üniversitesi’nde Kıbrıs Türk Atasözleri ve Kıbrıs Türk Mizahı’nda fıkraların yeri konularında konferanslar verdim.
T.C Kültür Bakanlığı’na bağlı Milletlerarası Türk Foklor Kongresi ile Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği kongrelerde bildiriler okudum.Türkiye Özbekistan ve Kıbrıs’ta düzenlenen Sempozyumlarda bildiriler sundum.
1997 İstanbul kitap fuarında panelist olarak “Kıbrıs Türklerinin Dil Özellikleri” konusunda bildiri okudum.Ayrıca yerel derneklerin düzenlediği Sempozyumlarda da bildiriler okudum.
Çağdaş Yazarlar Birliği’nin kurucuları arasında bulundum.Birlik yaşadığı sürece yönetim kurulu üyeliği yaptım.
Birinci birliğin dağılmasından sonra oluşan Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin kuruluş çalışmalarına katıldım.Birliğin bir dönem de başkanlığını yaptım.Daha sonra birlik üyeliğinden istifa ettim.
Şimdilerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi bünyesinde oluşan Kültür Sanat Danışma Kurulu’nun atanmış üyesiyim.Ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı “Kıbrıs Araştırmaları Merkezi”nin danışmanlığını yapmaktayım.
Aldığım Ödüller:
1-Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği öykü yarışmasında ikincilik ödülü
2-1991 yılında Türk Bankası Kültür Sanat ödülü
3-1993 Gençlik Merkezi Halkbilim hizmet ödülü
4-Halksanatları Derneği’nin 1994 yılında hizmet ödülü
5-Feco Cyprus Altın Muhlon özel mizah ödülü.
Şiir ve öykü çalışmalarımı sürdürürken bir yandan da Kıbrıs Türk Toplumu’nun sözel kültürü üzerine araştırmalar yapmaktayım.Derleyip toparladıklarımı kitaplaştırdım.
Kitaplarım şunlardır:
1-Dulun Oğlu(Öyküler)99 S.1985 Lefkoşa.
2-Tezler ve Sözler I(Halkbilim araştırmaları)236 S.1988 Lefkoşa.
3-Tezler ve Sözler II(Halkbilim araştırmaları)237 S.1991 Lefkoşa.
4-Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 242 S. 1991 İstanbul.
5-Aynalı’nın Okuduğu Şiirler(Halk Destanları)Gökçe Yayınları.110 S.1992 Lefkoşa.
6-Kıbrıs Halk Fıkraları.119 S. 1993 İstanbul.
7-Tezler ve Sözler III.294 S. Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları.
8-Şu Adamız Dediğimiz(Destan Denemesi)132 S.Mez-Koop Yayınları 1995 Mağusa.
9-Kıbrıs Halk Fıkraları(Genişletilmiş İkinci baskı)164 S.1996 İstanbul.
10-Çihan Şah(Çocuk Masalı)Gökçeoğlu Yayınları 40 S.1997 Lefkoşa
11-Bir Varmış/İki Yokmuş(Masalar)199 S.Er Reklam Yayınları Lefkoşa
12-Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü(Genişletilmiş Üçüncü baskı)427 S. 1997 İstanbul
13-Kıbrıs Türk HalkBilimi-Bilmece Bulmaca Lügaz Muamma-Bilmecelerimiz. 141 S.Gençlik Merkezi Yayınları.
14-Bilmecelerimiz 141s.1999 Lefkoşa. Gençlik Merkezi Yayınları.
15-Hikayelerimiz Tekerlemelerimiz S.230. Mez-Koop Bankası LTD.Yayınları
Şimdilerde dört kitap üzerinde çalışmaktayım.
1-Tezler ve Sözler IV(Halkbilim)
2-Kıbrıs Türk Manileri(Alfabetik sırayla dizip toplu hale getirmeye çalışıyorum.)
3-Üçüncü çalışmamın adı Lefkoşa’nın Belleğidir.Bu kitap mimarlardan, fotoğrafçılardam oluşan bir ekip çalışmasının ürünü olacaktır.
4-Son çalışmamsa Kıbrıs Türk Halk Masalları adlı derlemelerden oluşmaktadır.
Çeşitli Sempozyumlarda Sunduğum Bildiriler.
1-IV.Halkbilim Sempozyumu.1986 Lefkoşa
İki Destan Varyasyonunun Düşündürdükleri
2-V.Halkbilim Sempozyumu.1987 Lefkoşa
Tekerlemelerimiz(Masal ve çoçuk tekerlemeleri)
3-Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü; "Kıbrıs ve Türkiye Atasözleri ve Deyimlerini Karşılaştırma"
Konusunda bir konferans vermek üzere davet etti.Taraçıoğlu oditoryumunda
Konferans verdim
4-Halkbilim Sempozyumu 1993 Lefkoşa
Mani Temleriyle Motiflerinin Etkileşim Sonuçları.
5-Türkiye Folklor Araştırmaları Kurumu’nun Hoca Ahmet Yesevi adına düzenlediği Sempozyum 1994 Lefkoşa
Dervişname ve Dervişnamede’ki Şiirler
6-XII.Halkbilim Sempozyumu 1994 Lefkoşa
Hasan Behlül’ün Dokundurucu Şiirleri
7-V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü 1996 Ankara
Gönyeli’de Misket ve Kerem Ayagıyla Söylenen Türküler
8-Türkiye Karikatür Vakfı 1996 Ankara
9-Tüyap Kitap Fuarı(Panelist)1997 İstanbul
Kıbrıs Tü-rklerinin Dil Özellikleri
10-Halkbilim Sempozyumu 1997 Lefkoşa
Kültürlerin Akışkanlığı ve Yapışkanlığı
11-Türkiye Karikatür Vakfı 1997 Ankara
Kıbrıs Türk Sanatı İçinde Karikatürün Yeri
12-Türkiye Karikatür Vakfı 1997 Ankara
Kıbrıs Türk Kültüründe Karikatür
13-III.Uluslarası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni(Sempozyum)
Çukurova Halk Edebiyatının Kıbrıs Boyutu
14- 7-8 Mayıs 1999 Türksoy Divan-ü Lügat-it Türkün 925’inci kutlama Sempozyumu.
Kıbrıs Türklerinin Dillerinde Yaşayan Sözcükler
15- 7-11 Mayıs 1999 Türkiye Karikatür Vakfı Sempozyumu
Karikatür ve Felsefe
16-29 Eylül 3 Ekim Romanya-Kıbrıs ve Balkan Edebiyatları kongresine şair kimliğime katıldım.
17-4 Ekim 9 Ekim Türk Tarih Kurumunun 13.kongresinde “Kıbrıs’taki Osmanlı Eğemenliğinin Kıbrıs Rumlarının Dillerine Kazandırdığı Askersel,Sosyal ve Yönetsel Kavramlar”adlı bildiriyi sundum.
18-1999 yılında Özbekistan'ın Özerk Cumhuriyeti olan Karakalpak Muhtar Cumhuriyeti'nde "Kırk Kız Destanı'nın"yıldönümü dolayısıyla düzenlenen sempozyuma davet edildim.Sempozyumda "Kıbrıs Yaş Destanları ve Türkiyedikilerle Benzer Özellikler"adlı bildiriyi sundum.
Feco International adlı kuruluşun(Humorist/Reporter)basın kartını taşımaktayım.”