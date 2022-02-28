Bir Büyük Halkbilimciyi Sonsuzluğa Uğurlarken

Kıbrıs Kültürüne yayınladığı bilimsel eserlerle çok büyük katkıları olan. Gençlik yıllarımda beraber derlemeler yaptığım, bir dönem Yakın Doğu Üniversitesi’nde beraber çalıştığımız değerli hocamız Mustafa Gökçeoğlu 24 Şubat Perşembe günü vefat etmiş, ertesi gün köyü Gönyeli’de toprağa verilmiştir. Allahtan rahmet diler ailesine sabırlar dileriz.

Mahmut İslamoğlu, Oğuz Yorgancıoğlu’ndan sonra ikinci kuşak halkbilimci olarak çok üretti çok yazdı. Özellikle Galeri Kültür Yayınlarının ilk kitabı olan “Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü” kitabı ile 1990 yıllarda daha tanırır oldu. Bu kitap 1991 yılında Türk Bankası Kültür-Sanat Ödülününü de almıştı. Halkbilim alanında hemen hemen tüm konularda üretti durdu, sigarasız,kahvesiz ve enfiyesiz hocayı düşünmezsiniz. Herkese yardımı dokundu, boşluğunun doldurulması zor. Eserleriyle sonsuza dek yaşayacaktır.Kendisinini kaleminden özgeçmişini şöyle özetliyor: “1942 yılında Lefkoşa kazasının Gönyeli köyünde doğmuşum.Kıbrıs’ta ve Türkiye’de uzun yıllar fen ve matematik öğretmenliği yaptım.1983 yılında Lefkoşa Belediyesi’nin düzenlediği “Öykü Yarışmasında ikinci oldum.Öykülerimle şiirlerim yerel gazetelerde,dergilerde ve Türkiye’de Varlık dergisinde yayımlandı.Şiirlerim İtalyanca ve Yunanca’ya çevrildi.İl Majakovskiy,Societa di pensieri ve Nea Ebohi adlı dergi ve kitaplarda yer aldı.Ayrıca Türk Dili dergisinin 531.sayısında yayımlandı.The Intrernational Biographical Centre’nin hazırladığı “Who is Who”adlı ansiklopedide yer aldım.Karadeniz Teknik Üniversitesi’yle Yakın Doğu Üniversitesi’nde Kıbrıs Türk Atasözleri ve Kıbrıs Türk Mizahı’nda fıkraların yeri konularında konferanslar verdim.T.C Kültür Bakanlığı’na bağlı Milletlerarası Türk Foklor Kongresi ile Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği kongrelerde bildiriler okudum.Türkiye Özbekistan ve Kıbrıs’ta düzenlenen Sempozyumlarda bildiriler sundum.1997 İstanbul kitap fuarında panelist olarak “Kıbrıs Türklerinin Dil Özellikleri” konusunda bildiri okudum.Ayrıca yerel derneklerin düzenlediği Sempozyumlarda da bildiriler okudum.Çağdaş Yazarlar Birliği’nin kurucuları arasında bulundum.Birlik yaşadığı sürece yönetim kurulu üyeliği yaptım.Birinci birliğin dağılmasından sonra oluşan Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin kuruluş çalışmalarına katıldım.Birliğin bir dönem de başkanlığını yaptım.Daha sonra birlik üyeliğinden istifa ettim.Şimdilerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi bünyesinde oluşan Kültür Sanat Danışma Kurulu’nun atanmış üyesiyim.Ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı “Kıbrıs Araştırmaları Merkezi”nin danışmanlığını yapmaktayım.1-Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği öykü yarışmasında ikincilik ödülü2-1991 yılında Türk Bankası Kültür Sanat ödülü3-1993 Gençlik Merkezi Halkbilim hizmet ödülü4-Halksanatları Derneği’nin 1994 yılında hizmet ödülü5-Feco Cyprus Altın Muhlon özel mizah ödülü.Şiir ve öykü çalışmalarımı sürdürürken bir yandan da Kıbrıs Türk Toplumu’nun sözel kültürü üzerine araştırmalar yapmaktayım.Derleyip toparladıklarımı kitaplaştırdım.1-Dulun Oğlu(Öyküler)99 S.1985 Lefkoşa.2-Tezler ve Sözler I(Halkbilim araştırmaları)236 S.1988 Lefkoşa.3-Tezler ve Sözler II(Halkbilim araştırmaları)237 S.1991 Lefkoşa.4-Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 242 S. 1991 İstanbul.5-Aynalı’nın Okuduğu Şiirler(Halk Destanları)Gökçe Yayınları.110 S.1992 Lefkoşa.6-Kıbrıs Halk Fıkraları.119 S. 1993 İstanbul.7-Tezler ve Sözler III.294 S. Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları.8-Şu Adamız Dediğimiz(Destan Denemesi)132 S.Mez-Koop Yayınları 1995 Mağusa.9-Kıbrıs Halk Fıkraları(Genişletilmiş İkinci baskı)164 S.1996 İstanbul.10-Çihan Şah(Çocuk Masalı)Gökçeoğlu Yayınları 40 S.1997 Lefkoşa11-Bir Varmış/İki Yokmuş(Masalar)199 S.Er Reklam Yayınları Lefkoşa12-Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü(Genişletilmiş Üçüncü baskı)427 S. 1997 İstanbul13-Kıbrıs Türk HalkBilimi-Bilmece Bulmaca Lügaz Muamma-Bilmecelerimiz. 141 S.Gençlik Merkezi Yayınları.14-Bilmecelerimiz 141s.1999 Lefkoşa. Gençlik Merkezi Yayınları.15-Hikayelerimiz Tekerlemelerimiz S.230. Mez-Koop Bankası LTD.Yayınları1-Tezler ve Sözler IV(Halkbilim)2-Kıbrıs Türk Manileri(Alfabetik sırayla dizip toplu hale getirmeye çalışıyorum.)3-Üçüncü çalışmamın adı Lefkoşa’nın Belleğidir.Bu kitap mimarlardan, fotoğrafçılardam oluşan bir ekip çalışmasının ürünü olacaktır.4-Son çalışmamsa Kıbrıs Türk Halk Masalları adlı derlemelerden oluşmaktadır.1-IV.Halkbilim Sempozyumu.1986 Lefkoşaİki Destan Varyasyonunun Düşündürdükleri2-V.Halkbilim Sempozyumu.1987 LefkoşaTekerlemelerimiz(Masal ve çoçuk tekerlemeleri)3-Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Türk Dili ve EdebiyatıBölümü; "Kıbrıs ve Türkiye Atasözleri ve Deyimlerini Karşılaştırma"Konusunda bir konferans vermek üzere davet etti.Taraçıoğlu oditoryumundaKonferans verdim4-Halkbilim Sempozyumu 1993 LefkoşaMani Temleriyle Motiflerinin Etkileşim Sonuçları.5-Türkiye Folklor Araştırmaları Kurumu’nun Hoca Ahmet Yesevi adına düzenlediği Sempozyum 1994 LefkoşaDervişname ve Dervişnamede’ki Şiirler6-XII.Halkbilim Sempozyumu 1994 LefkoşaHasan Behlül’ün Dokundurucu Şiirleri7-V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü 1996 AnkaraGönyeli’de Misket ve Kerem Ayagıyla Söylenen Türküler8-Türkiye Karikatür Vakfı 1996 Ankara9-Tüyap Kitap Fuarı(Panelist)1997 İstanbulKıbrıs Tü-rklerinin Dil Özellikleri10-Halkbilim Sempozyumu 1997 LefkoşaKültürlerin Akışkanlığı ve Yapışkanlığı11-Türkiye Karikatür Vakfı 1997 AnkaraKıbrıs Türk Sanatı İçinde Karikatürün Yeri12-Türkiye Karikatür Vakfı 1997 AnkaraKıbrıs Türk Kültüründe Karikatür13-III.Uluslarası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni(Sempozyum)Çukurova Halk Edebiyatının Kıbrıs Boyutu14- 7-8 Mayıs 1999 Türksoy Divan-ü Lügat-it Türkün 925’inci kutlama Sempozyumu.Kıbrıs Türklerinin Dillerinde Yaşayan Sözcükler15- 7-11 Mayıs 1999 Türkiye Karikatür Vakfı Sempozyumu16-29 Eylül 3 Ekim Romanya-Kıbrıs ve Balkan Edebiyatları kongresine şair kimliğime katıldım.17-4 Ekim 9 Ekim Türk Tarih Kurumunun 13.kongresinde “Kıbrıs’taki Osmanlı Eğemenliğinin Kıbrıs Rumlarının Dillerine Kazandırdığı Askersel,Sosyal ve Yönetsel Kavramlar”adlı bildiriyi sundum.18-1999 yılında Özbekistan'ın Özerk Cumhuriyeti olan Karakalpak Muhtar Cumhuriyeti'nde "Kırk Kız Destanı'nın"yıldönümü dolayısıyla düzenlenen sempozyuma davet edildim.Sempozyumda "Kıbrıs Yaş Destanları ve Türkiyedikilerle Benzer Özellikler"adlı bildiriyi sundum.Feco International adlı kuruluşun(Humorist/Reporter)basın kartını taşımaktayım.”