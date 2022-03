Sizin Dünyanız: Fatma Sönmez Aydoğdu

Bugünkü konuğum on parmağında on marifet bir idealist... Araştırmacı ve yazar kişiliğini sanatçı tarafıyla harmanlamış Kıbrıs aşığı bir hümanist... Araştırmacı - Yazar Fatma Sönmez Aydoğdu...

İdealistim.Şu an yaptığım işi yapmasaydım, kimsesiz çocukların bakım ve eğitimleriyle ilgi bir alanda mesela çocuk yuvasında çalışmak isterdim.Son zamanlarda toplumumuzda gelişen şiddet olayları.Kim olursa olsun birinin hakkının yenmesine kayıtsız kalamam. Hele bu kişi hakkını arayabilecek durumda değilse.En büyük pişmanlığım, belki değişmiştir diyerek defalarca şans verdiklerim, büyük makamlara gelmiş küçük insanlar.Hayır dualarını aldığım güzel insanlar.Pandemi dönemi, insanların çırpınışları, mağduriyetleri, açlıkla mücadeleleri, ilaç sıkıntısı yaşayan hastalar ve bu çaresizlik ortamını ranta çeviren insanlara tanık olmak.Kişisel gelişim kitapları, hala öğrenecek çok şey var.Her müziği seviyorum özellikle klasik olmuş eski şarkıları. Son zamanlarda sürekli dinlediğim KARSU. Harika bir ses huzur veriyor.Son vizyona giren Dilberay’ın hayatını anlatan filim.Kendim için kaban aldım.Kullanmadığım kemerler.Çiçekleri çok severim, Çiçek benim için harika bir hediyedir. Çiçekçiden olması ya da pahalı olması gerekmez.İnsanlara çok güveniyorum, hep bir şans bir şans daha derken bu yüzden hayal kırıklıkları yaşıyorum. Şimdilerde tecrübelerime dayanarak biraz daha temkinli davranıyorum.Her zaman ve her yerde doğruyu konuşur, güçlünün değil haklının yanında olurum, bu özelliğim zaman zaman başımı ağrıtsa da iyi ki böyleyim.Zenginlik.Sağlık.Hamur işlerini çok sevdiğim için olsa gerek, bunları daha bir güzel yaparım. Mantı, el makarnası vb.Açlığın, sefaletin, savaşların olmadığı, insanların mülteci durumuna düşmediği, kadına, çocuğa hayvana kısacası hiçbir canlıya şiddetin ve tacizin uygulanmadığı, insan haklarının tam uygulandığı barış içinde bir dünya hayal ediyorum.Aşk benim için her şey… Çocuklarım, ailem, ülkem.Bu soruyu lise yıllarımda sorsaydınız onlarca isim verebilirdim. Ama şimdilerde yok.Orta Asya’daki ülkeleri merak ediyorum.Pandemiden önce Gazi Mağusa Belediyesinin düzenlemiş olduğu uluslararası kültür sanat festivalinin gala gecesi için hazırlamış olduğum defilenin devamını dünyanın çeşitli yerlerinde yaparak ülkemin tanıtımına katkıda bulunmak isterim.Benimle yapmış olduğunuz bu röportaj için öncelikle Halkın Sesi ailesine çok teşekkür ederim.Pandemi ve ekonomik kriz sebebiyle evlerimize kapandığımız, her istediğimizi yapamadığımız, zaman zaman kayıplar da yaşadığımız bu dönemi geride bırakmaya ve güzel işler yapmaya niyet edelim. Bir düşünürün de dediği gibi sonuçlarımız mükemmel işlerle değil mükemmel niyetlerle güzelleşir. Sevgiyle sağlıkla kalın.