Sizin Dünyanız: Fatma Sönmez Aydoğdu

SİZİN DÜNYANIZ
İSİM: FATMA SÖNMEZ AYDOĞDU
MESLEK: ARAŞTIRMACI, YAZAR
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
İdealistim.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Şu an yaptığım işi yapmasaydım, kimsesiz çocukların bakım ve eğitimleriyle ilgi bir alanda mesela çocuk yuvasında çalışmak isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Son zamanlarda toplumumuzda gelişen şiddet olayları.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Kim olursa olsun birinin hakkının yenmesine kayıtsız kalamam. Hele bu kişi hakkını arayabilecek durumda değilse.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
En büyük pişmanlığım, belki değişmiştir diyerek defalarca şans verdiklerim, büyük makamlara gelmiş küçük insanlar.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Hayır dualarını aldığım güzel insanlar.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Pandemi dönemi, insanların çırpınışları, mağduriyetleri, açlıkla mücadeleleri, ilaç sıkıntısı yaşayan hastalar ve bu çaresizlik ortamını ranta çeviren insanlara tanık olmak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Kişisel gelişim kitapları, hala öğrenecek çok şey var.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Her müziği seviyorum özellikle klasik olmuş eski şarkıları. Son zamanlarda sürekli dinlediğim KARSU. Harika bir ses huzur veriyor.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Son vizyona giren Dilberay’ın hayatını anlatan filim.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kendim için kaban aldım.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Kullanmadığım kemerler.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Çiçekleri çok severim, Çiçek benim için harika bir hediyedir. Çiçekçiden olması ya da pahalı olması gerekmez.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
İnsanlara çok güveniyorum, hep bir şans bir şans daha derken bu yüzden hayal kırıklıkları yaşıyorum. Şimdilerde tecrübelerime dayanarak biraz daha temkinli davranıyorum.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Her zaman ve her yerde doğruyu konuşur, güçlünün değil haklının yanında olurum, bu özelliğim zaman zaman başımı ağrıtsa da iyi ki böyleyim.
OLMASA DA OLUR...
Zenginlik.
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Hamur işlerini çok sevdiğim için olsa gerek, bunları daha bir güzel yaparım. Mantı, el makarnası vb.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Açlığın, sefaletin, savaşların olmadığı, insanların mülteci durumuna düşmediği, kadına, çocuğa hayvana kısacası hiçbir canlıya şiddetin ve tacizin uygulanmadığı, insan haklarının tam uygulandığı barış içinde bir dünya hayal ediyorum.
AŞK BENİM İÇİN...
Aşk benim için her şey… Çocuklarım, ailem, ülkem.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Bu soruyu lise yıllarımda sorsaydınız onlarca isim verebilirdim. Ama şimdilerde yok.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Orta Asya’daki ülkeleri merak ediyorum.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Pandemiden önce Gazi Mağusa Belediyesinin düzenlemiş olduğu uluslararası kültür sanat festivalinin gala gecesi için hazırlamış olduğum defilenin devamını dünyanın çeşitli yerlerinde yaparak ülkemin tanıtımına katkıda bulunmak isterim.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Benimle yapmış olduğunuz bu röportaj için öncelikle Halkın Sesi ailesine çok teşekkür ederim.
Pandemi ve ekonomik kriz sebebiyle evlerimize kapandığımız, her istediğimizi yapamadığımız, zaman zaman kayıplar da yaşadığımız bu dönemi geride bırakmaya ve güzel işler yapmaya niyet edelim. Bir düşünürün de dediği gibi sonuçlarımız mükemmel işlerle değil mükemmel niyetlerle güzelleşir. Sevgiyle sağlıkla kalın.
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