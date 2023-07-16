“Bayrak’ta/Sulh” sergisi açılacak

Barış Harekatı’nın 49’uncu ve Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun 60’ıncı yıldönümü nedeniyle, “Bayrak’ta/Sulh” temasıyla sergi açılacak.

BRTK’dan yapılan açıklamaya göre, kurum arşivlerinde ve depolarında kullanılmayan durumda olan araç ve gereçlerden geri dönüşümle 60’ıncı yıla özel oluşturulan 60 eser, BRT televizyonun yayın hayatına başlama tarihi olan 19 Temmuz’da saat 11.00’de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda sergilenecek. 19 Ekim’e kadar açık olacak sergideki eserler, daha sonra BRT Yayıncılık Tarihi Müzesi arşivinde yer alacak.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Telsim sponsorluğunda yürütülen proje, geri/ileri dönüşüm ve üretkenlik ön planda tutularak hazırlanandı. Projeye, sanatçılar Eser Keçeci Malyalı, Kemal Behçet Caymaz, Mine Okur, Omıd Kalantar, Roya Alegheband, Ruhiye Onurel, Ayhatun Ateşin; akademisyenler Buğu Şah, Ece Kahraman Bulut, Esra Aydın Kılıç, Fevzi Kasap, Levent Duranlı, Nuran Öze, Pelin Agocuk; asistanlar Shamsullah Shams, Ada Ateşin, Aybüke Soybelli, Eylül Zaim, Hüseyin Oğulcan Getirmez, İhsan Özdemir, Mücella Kıran katkı koydu.

Ateşin: “Toplumumuza kalıcı değerler katan sanatçılar, bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşmak için yola koyuldular”

“Bayrak’ta/Sulh” temasıyla hazırlanan projenin Küratörü Ayhatun Ateşin, uzun süreli bir hafıza oluşturmak istediklerini, unutulan değerlerin kalıcı olması adına bir anlam kazanmasının önemini vurgulayarak, hızlı gelişen teknoloji nedeniyle birçok şeyin atıl duruma düştüğünü kaydetti.

Geri ve ileri dönüşümle hafızada güncelleme sağlandığını kaydeden Ateşin, unutulmuş teknolojinin akılda kalıcılığının sağlandığını aktardı.

Ateşin, yapılan çalışma ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun 60 yılını resmetmek istediklerini dile getirerek, “Sergide, toplumumuza kalıcı değerler katan sanatçılar, bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşmak için yola koyuldular. Hayatları ve çalışmalarını yeni bir sentezle harmanlayarak, verimli bir yaşam için her koşulda sanattan ve kültürden beslenmenin önemini, ilham vericiliğini göstermeyi hedeflediler. BRT’nin ev sahipliğinde gerçekleşen workshoplarda da akademisyenler ve öğrencilerin çalışmaları sergide yeralacak” dedi.

Özkurt: “Atıl duruma düşmüş cihazların gelecek nesillere aktarılması önemli”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt ise, BRT televizyonunun 1976 yılının 19 Temmuz’unda yayın hayatına başladığını anımsatarak, 19 Temmuz’un önemi vurguladı.

Özkurt, o günden bugüne televizyonun büyük bir gelişim kaydettiğini gelişen ve değişen teknoloji ile birlikte televizyon kanallarının da günün koşullarına uygun hale getirildiğini dile getirdi.

Özkurt, gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte cihazların yenilendiğini atıl duruma düşmüş cihazların müzede yer alarak sergilenmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.