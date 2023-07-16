Özsöz ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çevresinde sevilen sayılan bir kişilik olan ve yardımseverliği ile bilinen Halil Özsöz, hayata gözlerini yumdu.

Özsöz'ün cenazesi Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.

