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Başaran Düzgün, Mağusa’da okurlarıyla buluşuyor

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Başaran Düzgün, Mağusa’da okurlarıyla buluşuyor
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Gazeteci Yazar Başaran Düzgün'ün, sıradan insanların hikayelerinden yola çıkarak kaleme aldığı Öksüz Atlar Ülkesi'nde isimli romanı Mağusa Bandabuliya'da tanıtılacak.
Bugün saat 19:00'da Mağusa Bandabuliya'da düzenlenecek etkinlikte Gazeteci Yazar Düzgün, sanatseverler ve okurları ile bir araya gelecek.
 
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