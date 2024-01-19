Başaran Düzgün, Mağusa’da okurlarıyla buluşuyor

Gazeteci Yazar Başaran Düzgün'ün, sıradan insanların hikayelerinden yola çıkarak kaleme aldığı Öksüz Atlar Ülkesi'nde isimli romanı Mağusa Bandabuliya'da tanıtılacak.
Bugün saat 19:00'da Mağusa Bandabuliya'da düzenlenecek etkinlikte Gazeteci Yazar Düzgün, sanatseverler ve okurları ile bir araya gelecek.
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