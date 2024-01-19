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Sanayiciler hizmet bekliyor

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Sanayiciler hizmet bekliyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini sanayici vatandaşlarımız, ülkemizde yolların her geçen gün bozulduğunu ve bu nedenle araçlarının mahvolduğunu dile getirerek, bize gönderdikleri fotoğrafla isyanlarını paylaştılar.
Fotoğrafta görülen bu yolun Mağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nin batı tarafındaki yan yol olduğunu belirten sanayici vatandaşlarımız, “Gördüğünüz gibi yoldaki bu çukur mu yoksa havuz mu diyelim, araçlarımızın mahvolmasına neden oluyor. Sanayiye gelen müşterilerimiz bu fotoğrafta görülen çukur ve benzeri çukurlara düşmelerinden dolayı şikayet ediyorlar” diye konuştular.
Bu yolların Sanayi Dairesi tarafından düzeltilmesi gerektiğini ifade eden sanayiciler, “Her yıl verdiğimiz kiralar ve vergiler bize neden yol olarak dönmüyor anlamıyoruz” diyerek isyan ettiler.
 
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