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Atelier Arkın ilk sergisini Cuma günü açıyor

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Atelier Arkın ilk sergisini Cuma günü açıyor
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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) 2019 yılında bireysel ve kurumsal alanda sanat ve tasarım odaklı eğitim olanakları sunmak amacıyla kurduğu Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, yeni adıyla Atelier Arkın ilk sergisini açıyor. 
Sergi, cuma günü saat 19.00’da Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde, ARUCAD Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi tarafından açılacak. Sergide, Arelier Arkın’ın kurslarına katılanların resim ve seramik eserleri yer alacak. 
ARUCAD tarafından verilen bilgiye göre, cam, seramik, resim, fotoğraf, felsefe, yaratıcı yazarlık, grafik tasarım, dil ve iş yetkinliklerini kapsayan kurslar sunan Atelier Arkın, iş yetkinlikleri eğitimlerini, sanat programlarıyla birleştirerek farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. Atelier Arkın’ın gelecek yıl online eğitimlerini küresel ölçekte sunacağı da bildirildi.
Cuma günü açılışı yapılacak olan sergiyi ziyaret edecek olanlar kişilerin AdaPass ya da günlük antijen/PCR test sonuçlarını yanında getirmesi gerektiği de belirtildi.

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Etiketler; #ARUCAD
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