KTÖEÖS'te yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyeleri belirlendi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) 53. Olağanüstü Genel Kurulu’nun ardından Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin belirlendiği bildirildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Hasan Soyer, Ozan Elmalı, Ali Yaman Işık, Ahmet Billuroğlu, Cumali Avcı, Duygu Geylan, Mehmet Güneyli, Aziz Selengin , Aliye Bozdağ, İbrahim Ermihan, Selma Eylem, Fikret Civisilli, Kemal Değirmencioğlu, Tahir Gökçebel, Ömer Akkanat, Hasan Hüral, Çağrı Arslan, Ümitcan Yaşamsal, Ahmet Karaoğulları, Halil Alkım, Fatoş Muhtaroğlu”

Disiplin Kurulu:

“Ziya Tüzel, Aylin Alibaş Argen , Buğçe Dikmenay Özer, Ahmet Özyaşar, Mahmut Kiracıoğlu”

Denetleme Kurulu:

“Mine Gülhan Akad, Özge Tahiroğlu, Musa Karabudaklı”