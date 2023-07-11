banner913
banner932
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
61 0
AB, itaatsizliği teşvik eden sosyal medya ağlarına yaptırım yapacak
AB, itaatsizliği teşvik eden sosyal medya ağlarına yaptırım yapacak
16 0
 
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
29 0
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
2.3B 0
AKSA, yükselişlerine devam ediyor
AKSA, yükselişlerine devam ediyor
24 0
YDÜ’den bir ilk daha
YDÜ’den bir ilk daha
22 0
Ötüken rövanşı aldı
Ötüken rövanşı aldı
90 0
banner964

Arman Ratip Londra’da piyano resitali verecek

banner476

banner825
Arman Ratip Londra’da piyano resitali verecek
banner960

Piyanist-besteci Arman Ratip, Londra’da caz mekanı Cafe Oto’da aldığı davet üzerine 23 Temmuz’da piyano resitali verecek. 

Arman Ratip yaptığı yazılı açıklamada, kendi eserlerinden oluşan bir resital sunacağını bildirdi.

Açıklamada, Ratip’in Londra’da EMİ Plak Şirketi’ne iki albüm yaptığı ve Londra, Viyana, Salzburg, Bükreş, Ankara Uluslararası Müzik Festivali, İstanbul, Marlborough Uluslararası Müzik Festivali, Bursa, Berlin, İslamabad, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivalleri ve İbiza’da konserler verdiği de belirtildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.