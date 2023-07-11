Henüz çok gençti

Kuzey sahil şeridinin her geçen gün büyüyen yerleşim yerlerinden olan Esentepe, sevilen bir simasını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Esentepe bölgesinde sevilen, sayılan bir sima olan Tolga Çetin bugün vefat etti.

Tolga Çetin’in vefatı bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Çetin’in cenazesi, yarın Esentepe Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Esentepe Mezarlığı’na defnedilecek.

