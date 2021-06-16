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Anlamlı sergi

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Mustafa Baştaş anısına fotoğraf yarışması, ödül töreni ve fotoğraf sergisi gerçekleştirildi

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Anlamlı sergi
Esentepe’de Sun Valley’de geçtiğimiz Cumartesi günü Mustafa Baştaş anısına birinci yıl Fotoğraf Yarışması ödül töreni ve fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.
Yarışmada satıştan elde edilecek gelirin yarısı Kemal Saracoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na, diğer yarısı ise fotoğrafta emeği geçen yarışmacılara takdim edilecek.
Fotoğraf sergisi 10 gün boyunca Sun Valley’de bulunan Taro Brasserie Restoranında sergilenmeye devam edecek.
Sun Valley yönetimi tarafından düzenlenen etkinliğe, Kuzey Kıbrıs'ta ikamet eden farklı ülkelerden 50’nin üzerinde amatör ve de profesyonel fotoğrafçılar katıldı.
Yarışma kategorisi ödülleri arasında Roberk Özyanak'ın kazandığı Mustafa Baştaşlar ödülü (1.) yer aldı.
Ramazan Yeşilırmak’ın kazandığı Sun Valley ödülü (2.) ve Alain Paul Uwimana'nın kazandığı Baştaşlar İnşaat ödülü (3.), sırada yer aldı.
Sun Valley ailesi, sanat alanında yerli ve yabancı sanatçılara her zaman destek vereceklerini belirtti.
 
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