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Zirveye damga vuran çoraplar

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NATO karargahındaki zirveye katılmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yine renkli çoraplarıyla gündem olmayı başardı.

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Zirveye damga vuran çoraplar
Trudeau'nun çorapları daha önce de birçok kez haberlere konu olmuştu. En son 2018'de Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda da Trudeau'nun çorapları dikkat çekmişti. 
Kanada’nın en genç ikinci başbakanı olan 49 yaşındaki Trudeau, Davos'ta ördekli çoraplarıyla objektiflere yansımıştı. 
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