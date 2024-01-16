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"Anılarıyla Ertuğrul Hasipoğlu" kitabı tanıtımı yapılacak

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Gazeteci Deniz Gürgöze'nin kaleme aldığı "Anılarıyla Ertuğrul Hasipoğlu" kitabı, cuma günü Lefkoşa’da ve cumartesi günü Gazimağusa’da düzenlenecek tanıtım etkinlikleriyle okurlarla buluşacak. Etkinliklerde, kitap satışından elde edilecek gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

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"Anılarıyla Ertuğrul Hasipoğlu" kitabı tanıtımı yapılacak
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Açıklamaya göre, kitapta Kıbrıs Türk siyasi tarihinde iz bırakan önemli figürlerden biri olan Ertuğrul Hasipoğlu'nun anılarına, siyasi kariyerine ve toplumsal izlerine yer verildi.
Gazeteci Deniz Gürgöze'nin kaleme aldığı kitabın editörlüğünü Eralp Adanır ve Bülent Fevzioğlu üstlenirken, Ertuğrul Hasipoğlu'nun oğlu Oğuzhan Hasipoğlu da kitabın derlenmesine katkı koydu.
Mesarya Ajans'ın yayıncılığını üstlendiği kitabın tanıtımı, 19 Ocak Cuma günü saat 17.00'de Lefkoşa Merit Otel'de ve 20 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Gazimağusa Bandabuliya'da yapılacak.
Tanıtım etkinliğinde kitap satışlarından elde edilecek gelir ise Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak.
 
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