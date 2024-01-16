Ünalmış ailesinin acı günü

Dikmen sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Dikmen sakinlerinden Ünalmış ailesinin çınarı Tuncel Ünalmış, bugün sabaha hayata gözlerini yumdu.

Bir süreden beridir sağlık sorunları yaşayan Ünalmış’ın vefatı başta ailesi olmak üzere Dikmen’de üzüntüyle karşılandı.

Tuncel Ünalmış’ın cenazesi bugün Dikmen Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Dikmen Mezarlığı’na defnedilecek.

