Ünalmış ailesinin acı günü

Dikmen sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dikmen sakinlerinden Ünalmış ailesinin çınarı Tuncel Ünalmış, bugün sabaha hayata gözlerini yumdu.
Bir süreden beridir sağlık sorunları yaşayan Ünalmış’ın vefatı başta ailesi olmak üzere Dikmen’de üzüntüyle karşılandı.
Tuncel Ünalmış’ın cenazesi bugün Dikmen Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Dikmen Mezarlığı’na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.