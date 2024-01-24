50 eser, sanatseverlerle buluşacak

YDÜ kampüsünde 2024’ün ilk sergisi, 29 Ocak’ta İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un katılımıyla Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin sanatçı akademisyenleri ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının imzasını taşıyan resim, heykel, seramik, baskı resim ve vitraylardan oluşan 50 eser, 2024’ün ilk sergisinde sanatseverlerle buluşacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılışını yapacağı 454’üncü sergi olma özelliği taşıyan “Güzel Sanatlar Ocak Sergisi”, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un katılımı ile 29 Ocak Pazartesi günü saat 16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek sergi, 15 Şubat 2024 tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

“Yeni yılın ilk sergisini sanatseverlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” diyen sergi küratörü Prof. Dr. Erdoğan Ergün, “Farklı tarz ve çeşitlilikte 50 eseri bir araya getirecek olan Güzel Sanatlar Ocak Sergimiz, sanatın, insanları bir araya getirme, duyguları ifade etme ve dünyayı anlama gücüne olan inancımızı sembolize ediyor” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde, sanatın etkileyici atmosferinin 2024’te güçlenerek büyüyeceğini söyleyen Prof. Dr. Ergün, “Farklı sanat disiplinleri aracılığıyla, ziyaretçilerimize zengin bir duygusal ve düşünsel deneyim yaşatacak olan Güzel Sanatlar Ocak Sergimizin açılışına tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.

