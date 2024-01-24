Alaniçi bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesini büyük köylerinden olan Alaniçi bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Alaniçi köyü sakinlerinden iyi kalpli yardımsever kişiliğiyle bilinen Fatma Kafalı dün gece hayatını kaybetti.

Kafalı'nın cenazesi bugün Alaniçi Camisinde kılınacak öğle namazı sonrasında cenaze namazı sonrasında Alaniçi Mezarlığına defnedilecek.