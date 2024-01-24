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Alaniçi bir çınarını daha kaybetti

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Alaniçi bir çınarını daha kaybetti
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Mesarya bölgesini büyük köylerinden olan Alaniçi bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. 
Alaniçi köyü sakinlerinden iyi kalpli yardımsever kişiliğiyle bilinen Fatma Kafalı  dün gece hayatını kaybetti.
Kafalı'nın cenazesi bugün Alaniçi Camisinde kılınacak  öğle namazı sonrasında cenaze namazı sonrasında Alaniçi Mezarlığına defnedilecek.
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