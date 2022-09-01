banner762
banner815
Arıcılar hasattan memnun değil
Arıcılar hasattan memnun değil
9 0
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
7 0
 
Sıcak ve nemli hava sürecek
Sıcak ve nemli hava sürecek
11 0
12 0
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
31 0
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
16 0
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
21 0
banner797

4. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali'nde ödül kazananlar açıklandı

banner476

4. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali’nde kısa film ve belgesel  sonuçları açıklandı. 33 ülkeden 167 filmin başvurduğu festivalde, en iyi kısa film Türkiye’den Utku Çırak’ın “Gaz” isimli filmi olurken, en iyi belgesel ise yine Türkiye’den Sedat Benek’in “Harran School: El battani” seçildi

banner825
4. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali'nde ödül kazananlar açıklandı
Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından Alsancak Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen 4. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali’nde kısa film ve belgesel  sonuçları açıklandı.
33 ülkeden 167 filmin başvurduğu festivalde, en iyi kısa film Türkiye’den Utku Çırak’ın “Gaz” isimli filmi olurken, en iyi belgesel ise yine Türkiye’den Sedat Benek’in “Harran School: El battani” seçildi.
 Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği’nden  yapılan açıklamaya göre,  değerlendirme sonucu sinema ve televizyon dalında ödül kazananlar şöyle:
"En İyi Kısa Film Sinemacı Nafi 3.lük ödülü
The Contentment         Ernesto Redondo Vergara    Estonya
En İyi Kısa Film Sinemacı Nafi 2.lik ödülü
Work it Class!    Pol Diggler                             İspanya

En İyi Kısa Film Sinemacı Nafi 1.lik ödülü
Gaz                      Utku Çırak                   Türkiye
 
Sinevizyon Özel Ödülü:
 
Çarşamba – Sadık Tevfik Kayrakçı        -        KKTC
 
En İyi Belgesel Film Sinemacı Nafi 3.lük ödülü
Dajla: cinema and oblivion            Arturo Dueñas Herrero         İspanya
 
En İyi Belgesel Film Sinemacı Nafi 2.lik ödülü
SIGNS OF LIFE                    Marko Nikolić             Sırbistan
 
En İyi Belgesel Film Sinemacı Nafi 1.lik ödülü
Harran School: El Battani              Sedat Benek                           Türkiye
 
Bu yıl ilk kez verilecek olan “Sinemacı Nafi” televizyon ödülleri için halk oylaması Kıbrıs Amerikan Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden yapıldı ve halk oylaması tamamlandı. Kazananlar:
 
En İyi Kadın Haber Sunucusu:               Didem Gürses
 
En İyi Erkek Haber Sunucusu:               Burhan Canbaz
 
En İyi Kadın Sunucu:                              Seher Güraslan
 
En İyi Erkek Sunucu:                              Cüneyt Oruç
 
En İyi Magazin Programı Sunucusu:               İpek Çelik
 
En İyi Spor Programı Sunucusu:            Hüseyin Kıral
 
En İyi Haber Kanalı:                                Ada Tv”
 
 Açıklamaya göre, ödüller, 17 Eylül’de Alsancak’ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.