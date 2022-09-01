4. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali'nde ödül kazananlar açıklandı

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından Alsancak Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen 4. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali’nde kısa film ve belgesel sonuçları açıklandı.
33 ülkeden 167 filmin başvurduğu festivalde, en iyi kısa film Türkiye’den Utku Çırak’ın “Gaz” isimli filmi olurken, en iyi belgesel ise yine Türkiye’den Sedat Benek’in “Harran School: El battani” seçildi.
Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, değerlendirme sonucu sinema ve televizyon dalında ödül kazananlar şöyle:
"En İyi Kısa Film Sinemacı Nafi 3.lük ödülü
The Contentment Ernesto Redondo Vergara Estonya
En İyi Kısa Film Sinemacı Nafi 2.lik ödülü
Work it Class! Pol Diggler İspanya
En İyi Kısa Film Sinemacı Nafi 1.lik ödülü
Gaz Utku Çırak Türkiye
Sinevizyon Özel Ödülü:
Çarşamba – Sadık Tevfik Kayrakçı - KKTC
En İyi Belgesel Film Sinemacı Nafi 3.lük ödülü
Dajla: cinema and oblivion Arturo Dueñas Herrero İspanya
En İyi Belgesel Film Sinemacı Nafi 2.lik ödülü
SIGNS OF LIFE Marko Nikolić Sırbistan
En İyi Belgesel Film Sinemacı Nafi 1.lik ödülü
Harran School: El Battani Sedat Benek Türkiye
Bu yıl ilk kez verilecek olan “Sinemacı Nafi” televizyon ödülleri için halk oylaması Kıbrıs Amerikan Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden yapıldı ve halk oylaması tamamlandı. Kazananlar:
En İyi Kadın Haber Sunucusu: Didem Gürses
En İyi Erkek Haber Sunucusu: Burhan Canbaz
En İyi Kadın Sunucu: Seher Güraslan
En İyi Erkek Sunucu: Cüneyt Oruç
En İyi Magazin Programı Sunucusu: İpek Çelik
En İyi Spor Programı Sunucusu: Hüseyin Kıral
En İyi Haber Kanalı: Ada Tv”
Açıklamaya göre, ödüller, 17 Eylül’de Alsancak’ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.