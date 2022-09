4. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali'nde ödül kazananlar açıklandı

4. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali’nde kısa film ve belgesel sonuçları açıklandı. 33 ülkeden 167 filmin başvurduğu festivalde, en iyi kısa film Türkiye’den Utku Çırak’ın “Gaz” isimli filmi olurken, en iyi belgesel ise yine Türkiye’den Sedat Benek’in “Harran School: El battani” seçildi

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından Alsancak Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen 4. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali’nde kısa film ve belgesel sonuçları açıklandı.

33 ülkeden 167 filmin başvurduğu festivalde, en iyi kısa film Türkiye’den Utku Çırak’ın “Gaz” isimli filmi olurken, en iyi belgesel ise yine Türkiye’den Sedat Benek’in “Harran School: El battani” seçildi.

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, değerlendirme sonucu sinema ve televizyon dalında ödül kazananlar şöyle:

"En İyi Kısa Film Sinemacı Nafi 3.lük ödülü

The Contentment Ernesto Redondo Vergara Estonya

En İyi Kısa Film Sinemacı Nafi 2.lik ödülü

Work it Class! Pol Diggler İspanya



En İyi Kısa Film Sinemacı Nafi 1.lik ödülü

Gaz Utku Çırak Türkiye



Sinevizyon Özel Ödülü:



Çarşamba – Sadık Tevfik Kayrakçı - KKTC



En İyi Belgesel Film Sinemacı Nafi 3.lük ödülü

Dajla: cinema and oblivion Arturo Dueñas Herrero İspanya



En İyi Belgesel Film Sinemacı Nafi 2.lik ödülü

SIGNS OF LIFE Marko Nikolić Sırbistan



En İyi Belgesel Film Sinemacı Nafi 1.lik ödülü

Harran School: El Battani Sedat Benek Türkiye



Bu yıl ilk kez verilecek olan “Sinemacı Nafi” televizyon ödülleri için halk oylaması Kıbrıs Amerikan Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden yapıldı ve halk oylaması tamamlandı. Kazananlar:



En İyi Kadın Haber Sunucusu: Didem Gürses



En İyi Erkek Haber Sunucusu: Burhan Canbaz



En İyi Kadın Sunucu: Seher Güraslan



En İyi Erkek Sunucu: Cüneyt Oruç



En İyi Magazin Programı Sunucusu: İpek Çelik



En İyi Spor Programı Sunucusu: Hüseyin Kıral



En İyi Haber Kanalı: Ada Tv”



Açıklamaya göre, ödüller, 17 Eylül’de Alsancak’ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.