Avrupa’nın ilk sualtı restoranı açıldı

Avrupa'nın ilk su altı restoranı Norveç'te açıldı.

Avrupa’nın ilk sualtı restoranı Under, Norveç’in güney kıyılarında açıldı. Su üstünde betondan yapılarak sualtına batırılan bu restoran, resifler ve yosunlarla kaplanarak tamamen doğal bir yapıya büründü ve 3 yılın sonunda açıldı.







Çevredeki zengin biyolojik çeşitliliği desteklemesi amaçlandığından, restoran zamanla deniz ortamına tam olarak entegre olacak şekilde tasarlanmış. Avrupa’nın ilk sualtı restoranı Under, sahipleri ve deniz biyologları ile yakın işbirliği içinde geliştirilmiş.

Baltık Denizi’nden gelen daha az tuzlu suyun çok tuzlu Atlantik Okyanusu ile buluştuğu Lindesnes’te yer alan restoranda deniz mahsulleri ağırlıklı bir menü bulunuyor.