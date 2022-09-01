banner762
banner815
Arıcılar hasattan memnun değil
Arıcılar hasattan memnun değil
9 0
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
7 0
 
Sıcak ve nemli hava sürecek
Sıcak ve nemli hava sürecek
11 0
12 0
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
31 0
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
16 0
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
21 0
banner797

Avrupa’nın ilk sualtı restoranı açıldı

banner476

Avrupa'nın ilk su altı restoranı Norveç'te açıldı.

banner825
Avrupa’nın ilk sualtı restoranı açıldı



 

Avrupa’nın ilk sualtı restoranı Under, Norveç’in güney kıyılarında açıldı. Su üstünde betondan yapılarak sualtına batırılan bu restoran, resifler ve yosunlarla kaplanarak tamamen doğal bir yapıya büründü ve 3 yılın sonunda açıldı.



Çevredeki zengin biyolojik çeşitliliği desteklemesi amaçlandığından, restoran zamanla deniz ortamına tam olarak entegre olacak şekilde tasarlanmış. Avrupa’nın ilk sualtı restoranı Under, sahipleri ve deniz biyologları ile yakın işbirliği içinde geliştirilmiş.

Baltık Denizi’nden gelen daha az tuzlu suyun çok tuzlu Atlantik Okyanusu ile buluştuğu Lindesnes’te yer alan restoranda deniz mahsulleri ağırlıklı bir menü bulunuyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.