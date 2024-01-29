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Taksi şoförü böyle park ederse…

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Taksi şoförü böyle park ederse…
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız geçtiğimiz gün başından geçen bir olayı fotoğraflı olarak bizlerle paylaşarak sitemini dile getirdi.
Vatandaşımız, geçtiğimiz Cuma günü bir alış-veriş merkezine giderek kısa bir alış-veriş yapmak için aracını normal şekilde park ederek içeriye gidip döndüğü zaman fotoğraftaki durumla karşı karşıya kaldığını belirterek “Fazla söze gerek yok park et kilitle git dönünce de haklı çıktı pardon gancelli. Oyna Çatoz” diyerek tepkisini paylaştı.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi bu şekilde park yapan sürücünün bir taksi şöförü olduğuna dikkat çeken vatandaşımız “Taksi şoförü böyle park yaparsa vay halimize. Kim isterse olsun, kimsenin başka birini engellemeye hakkı yoktur” dedi.
 
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