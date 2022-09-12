23’üncü TÜRKSOY Opera Günleri için geri sayım başladı

KKTC konserleri 20 Eylül’de Othello Kalesi’nde 21 Eylül’de Bellapais Manastırı’nda





KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın iş birliğinde, 1994 yılından beri düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin 23’üncüsü için geri sayım başladı.



Kültür Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre konserler 15 Eylül Perşembe akşamı Bursa’da, 18 Eylül Pazar akşamı İzmir’de, 20 Eylül Salı akşamı Gazimağusa Othello Kalesi’nde ve 21 Eylül Çarşamba akşamı da Girne Bellapais Manastırı’nda yer alacak.



KKTC’yi temsilen Opera Sanatçısı Havva Özdemirağ’ın yer alacağı 23’üncü TÜRKSOY Opera Günleri çerçevesinde, Othello Kalesi ve Bellapais Manastırı’nda piyano eşliğinde sunulacak konserler, saat 20.00’da, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.



Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Kültür Dairesi’nin koordinasyonu ile bu yıl Mağusa’ya da taşınacak olan TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin KKTC konserleri, Othello Kalesi ve Bellapais Manastırı’nda yer alacak.



Zaimağaoğlu, KKTC’nin yanı sıra TÜRKSOY’a üye ülkelerden, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye’den gelecek sanatçıların piyano eşliğinde dünya klasikleri ile ülkelerinin ulusal opera aryalarından örnekler sunacaklarını bildirdi. Zaimağaoğlu, geçtiğimiz yıllarda TÜRKSOY Opera günleri etkinliğinin Kıbrıs Türk Opera Sanatçısı Cemaliye Kıyıcı ve Sanat Programcısı Hakan Çakmak’a ithaf edilerek gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bu yıl etkinliğin Azerbaycanlı Besteci Fikret Amirov’un doğumunun 100’ncü yılına ithafen gerçekleştirileceğini belirtti. Zaimağaoğlu, TÜRKSOY Daimi Konseyi’nin 2022 yılını, doğumunun yüzüncü yılı olan Azerbaycanlı ünlü besteci Fikret Amirov’u Anma Yılı olarak ilan ettiğini kaydederek, bu vesileyle Bellapais Manastırı’ndaki konser çerçevesinde Fikret Amirov’un sanatsal çalışmaları ve özel arşivinden oluşan bir de fotoğraf sergisinin açılacağına dikkat çekti. Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde Mağusa ve Girne’de gerçekleşecek KKTC konserlerinin hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Zaimağaoğlu, tüm opera severleri konserlere davet etti.