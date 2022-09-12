Polis bugün KHK’da yaşananlar hakkında bilgi notu yayımladı

Bilgi notunda bugün 09.30'da gardiyan alımları ile ilgili mülakat yapılacağı sırada, mülakat konusunda görüş farklılığı olan iki sendika başkanı, yedi sendika üyesi ve bir sendikanın yetkili avukatının, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı hizmet binasına müsaade olmaksızın girerek, mülakatı hukuksuz olarak engellediği dile getirildi.

Bunun üzerine Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı’nın, polisi arayarak çalışmaların devamının temini için düzeni sağlamak adına polisten yardım istediği ifade edilen bilgi notunda, “Polis gelinceye kadar işgali sürdüren söz konusu şahıslar, polisin olay yerine intikali sonrası Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne davet edilmişlerdir” denildi.

Bilgi notunda on kişiye, “mülke tecavüz ve genel rahatsızlık” suçlarından dolayı dava okunduktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.