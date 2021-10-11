20. Zeytin Festivalinde Ali Nesim’i Andık

Geleneksel olarak düzenlenen geleneksel GİRNE Belediyesi Zeytin festivali iki yıl aradan sonra tekrardan yüz yüze gerçekleşti. ALİ HOCANIN 20 yıl önce öncülüğünü yaptığı “Şair ve Yazar Buluşması” hocanın vefatından sonra “Ali Nesim Anısına Yazar ve Şairlerin Zeytinlik Buluşması”olarak devam etmektedir. Bu yıl etkinlikte M.Kansu hoca ve eski öğrencilerinden, yazar Hasibe Şahoğlu, hocayla ilgili anılarını bizlere aktardılar.

M.KANSU.1958 Eylül ayı olmalı. Yüksek öğrenim için Türkiye'ye gitme heyecanındayız: Ali Onay,Celal Bayar,M.Kansu,Ali Nesim.Lârnaka'nın küçük iskelesinden gemilerle açıkta bekleyen yolcu gemisine, elbette yüklü valizlerimizle. Vapur bizi İskenderun'a ulaştırıyor. Oradan,sabaha yakın Adana. Acılı çorbadan sonra 450 km.lik Ankara yolculuğu. Özellikle uzun yolculukların, yolcu arkadaşların karakterlerinin belirginleşmesinde etkili olduğu varsayımı gerçektir. Ali Nesim'i; bu yolculuğumuzda ve daha sonraki kültürel-sanatsal-sosyal paylaşımlarımızda, yazınsal - ve doğa buluşmalarımızda yakından tanıdım,tanıştık: Uzunca boyu,güneş yanığı esmerliği,anlaşılır ve inandırıcı konuşma üslûbu,Konuşulan-yazılan-okunan konulardaki görüşleri-önerileri,karşı düşüncelerin öne çıkarılması konularında dostça,arkadaşça ve kendini gereksiz öne çıkarmama durumlarındaki tutumları güven verici, paylaşımların kazanımlarında etkili olduğuna inanıyorum.Tüm bu özellikleri;başarılı öğretmenliği ve eğitimciliği, Eğitim-Kültürbakanlığına bağlı daire müdürlüklerinin kapılarını açmıştır O'na. Bu başarılarına başka özellik ve yaratıcılıklarını da tetiklemiştir: Düşünsel gözlemleri,yaratıcı kimliği;eğitimsel-toplumsal birikimlerini kitaplaştırması ve Kıbrıs Türk Kültürü'ne kalıcı verimlerine dönüştürmüştür. Ali Nesim; okuyan, araştıran, düşünen,gözlemleyen,paylaşan ve yazan gerçek bîr düşümce insanıydı.Bence, Ali Nesim'in en önemli özelliklerinden biri de köklü ve sarsılmaz Atatürkçü'lüğüdür.Atatürk'ün, Türk Halkı'na ve gençliğine; sosyal-siyayasal-kültürel devrimlere Işık düşüren göstergeler olduğunu biliyor ve savunuyordu.En çok da, Atatürk devrimleri arasında "Demokratik ve Lâik" ilkelerini benimseniş ve her ortamda paylaşmıştı. Ali Nesim hayatta olsaydı ve K.T.Toplumu'nun günümüz sosyal-siyasal durumlarına,çökertilmesine tanık olsaydı, kesinlikle çok üzülecek ve kim bilir nasıl tepkileri olacaktı. Ali Nesim işte şurada yanımızdadır.Sesini ve düşüncelerini,hayalleri-ni gökyüzüne yükseltelim.Kıbrıslılar olarak ve inançla,sevgiyle kucaklaşarak. Çok sevdiğin Ada'na ve canından değerli Templos'a aydınlık ve BARIŞ gelsin: aydınlığa gülümseyen bilge adam Ali Nesim...Birinci SeslenişBen bir zeytin ağacı!Dağ başında... ovalarda... tarlalarda...Yaşam dolu, sevgi dolu, umut dolu.Mis kokulugümüş yapraklıaltın yağlı.Ben bir zeytin ağacı:İnsan dostuKutsal bir ağaç!Peygamberlerin ağacı,Açları doyuran,Fakirleri zengin eden,Hastaları iyileştirenİnsan dostuKutsal bir ağaç!Nedendir bilinmez;İnsanlar çoğaldıkça bizler azaldık.Bizler azaldıkça insanlar çoğaldı.İnsanların evleri ...İnsanların yolları ...İnsanların yerleşim alanlarıÇoğaldıkça bizler azaldık.İnsanların makinaları geçerken üzerimizdenÇatırdayan dallarımız değilKemikleriydi bizleri eken, sulayan insanların!Yokolan doğaydı,Yokolan,- insanların emekleriydi,- insanların anılarıydı,- insanların servetleriydi,- insanların nimetleriydi.Soruyoruz:N’oldu bize sahip çıkan insanlara?N’oldu sevenlerimize?Ne oldu babalarınıza... dedelerinize?Biliniz ki!Sevenleriniz oldukça yücelirsiniz ey insanlarSevenleriniz oldukça zengin olursunuz.Unutmayın:Sevenleriniz oldukça mutlu olursunuz.Kendimize yuva yapalım derkenYuvamızı yıktılarSoyumuzu kuruttular,“Daha çok, daha çok kazanalım” derkenYoksullaştılar... yoksullaştılar... yoksullaştılar.“Ağaç yoksulu olmak sevgi yoksulu olmaktır,Ağaç yoksulu olmak güzellik yoksulu olmaktır,Ağaç yoksulu olmak “insanlık yoksulu “ olmaktır.Ancak onlar bu gerçeği bir türlü anlayamadılar”.İkinci SeslenişBen bir zeytin ağacıDağ başında... ovalarda... tarlalarda...Yaşam dolu, sevgi dolu, umut dolu.Mis kokuluGümüş yapraklıAltın yağlı.Ben bir zeytin ağacı:İnsan dostuKutsal bir ağaç!Gül yerine koklanırdıBir zamanlar çiçeklerim.Bal arıları öperdiSabah güneşiyleÖbek öbek tomurcuklarımı.Yaz sıcağıyle büyüdükçeYeşil daneliZeytinlerim dallardaAnlatılmaz bir sevinç kaplardıKöy meydanını.Koltukları kabarmış köylülerSanki zeytinden takma bacaklarlaYürürlerdiGüpegündüz ortalıkta.Bir sevinç... bir sevinç!Bir coşku... bir coşku!Benim yüzümden.Hep benim yüzümden !Hani laf aramızda gurur da duymaz değildim.Ondördüne basmış kız gibiOlup biteni anlayamazdım daYine de fettanca sallardımGöğüs ve kalçalarımı.Ben, “Zeytin”,Ben bir zeytin ağacı,İnsan sevgisiyle büyüyenCan dostuCan ağacı.