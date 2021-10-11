“Bu görüntüler, devletin durumunu özetliyor”



Ayaklı Gazete’ye ulaşan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi emeklisi bir vatandaşımız, Girne Kalesi içindeki müzenin durumunun içler acısı olduğunu ifade ederek düşüncelerini bize gönderdiği bazı fotoğraflarla paylaştı.

Emekli vatandaşımız Girne kalesinde emek veren ve iş yapanların emekli olduğunu şu anda geçmişte burada hep oturan ve dalga geçenlerin zaman geçirdiğini ve bu nedenle turistlerin fotoğraflardaki pisliklerle karşılandığını iddia etti.

“Devlete para akıtan ana merkez eski eser Girne Kalesi bizim zamanımızda böyle mi idi? Ben memur olarak Özkan Burçel'e, Ali Çolak’a yardım etmek amacı ile çimento yoğurdum toprak depoların zeminini çimentolamak amacı ile. Adam yetersizliğinden Ömer ve Özkan ile birlikte müzeleri temizlerdik. O zaman işçilerden biri olan A. ise ofiste oturup hiç bir şeye yardım eli uzatmadı. Çünkü arkası sağlam idi.” dedi.

Fotoğraflardaki bu görüntülerin böyle değerli bir eski eser müzesine yakışmadığını ifade eden emekli vatandaşımız “Bu fotoğraftaki durumun devletin tüm kademelerini yansıtan bir durum. Heryer bu şekilde kokuşmuş başı boş durumda” diyerek sözlerini tamamladı.

