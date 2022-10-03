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20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor

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20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Elvın Hoxa Ganıyev & Cem Esen Keman piyano resitaliyle devam edecek

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20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor

 

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 20'ncisini düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam Elvin Hoxa Ganiyev & Cem Esen'in keman – piyano resitaliyle devam ediyor.

 

Bellapais Manastırı’ nda saat 20.30’ da başlayacak resitalde Fazıl Say’ın Op.7 No.1 keman ve piyano sonatı, Prokofiev’ in 2 No.’lu keman ve piyano sonatı ile Debussey’nin 1 No.’lu keman ve piyano sonatı yorumlayacak.

 

1 Kasım' a kadar 12 farklı konserin sahne alacağı festival,  Cumhurbaşkanlığı Sefoni Orkestrası'nın (CSO) 2022 - 2023 Konser Sezonu açılışının da yapılacağı cuma günü Bellapais Manastırı’nda yer alacak Soprano Burcu Uyar konseriyle devam edecek.

 

Festival biletleri Deniz Plazalar, biletfest.com ve konser girişinden alınabilecek.





20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin programı:

"4 Ekim Elvın Hoxa Ganıev & Cem Esen Keman - Piyano Resitali

7 Ekim Soprano Burcu Uyar & KKTC CSO | Şef: Ali Hoca

10 Ekim Gökhan Bağcı & Ali Can Öztan Cello & Tımpanı Konseri

14 Ekim Yıldızlarla Opera | Soprano Görkem Ezgi Yıldırım - Soprano Tuğba Mankal - Mezzosoprano Ezgi Karakaya - Piano: Esra Poyrazoğlu Alpan

21 Ekim Fazıl Say Piyano Resitali

25 Ekim John Wıllıams Müzikleri | Lbo Konseri Şef: Oskay Hoca

27 Ekim Arman Ratip Piyano Resitali

30 Ekim A Capella Boğaziçi Konseri

1 Kasım Burcu Durmaz & KKTC CSO Konseri | Şef: Murat Menket"
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