Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılı başladı

Töre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı “KKTC’nin tanınması” çağrısına Meclisin sahip çıkması gerektiğini vurguladı

Cumhuriyet Meclisi'nin 10. Dönem İkinci Yasama Yılı bugün düzenlenen törensel toplantıyla başladı. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.Meclis açılış törenine UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel rahatsızlığından ötürü, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise annesinin rahatsızlığından dolayı katılamadı.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.30’da toplanan genel kurul törensel toplantısına, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Başsavcı Sarper Altıncık ve Ombudsman İlkan Varol da katıldı.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi. Töre, yeni dönemde milletvekillerinden, Meclisin zamanında açılması için daha dikkatli ve titiz olmalarını istedi.Töre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı “KKTC’nin tanınması” çağrısına Meclisin sahip çıkması gerektiğini vurguladı.Zorlu Töre, bu çağrının uzun zamandır beklendiğini ve bu çağrının tarihe not düşüldüğünü ifade ederek, bu çağrının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti, Töre, KKTC’nin milli bir devlet olarak yoluna devam ettğini kaydetti.TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a Cumhuriyet Meclisi'ne verdiği destekten ötürü teşekkür eden Töre, iki meclis arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına atılacak adımları selamladı.Yeni yapılacak Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Meclis binası ve millet bahçesi projesini desteklediğini söyleyen Töre, Cumhurbaşkanlığı ve meclis binasının bir an önce bitirilmesini temenni etti.Töre, Rum tarafındaki silahlanmayı ve din adamları ile yetkililerin silahlarla atış yapmasını kınayarak, bu gibi aktivitelerin gerginliği artırdığını ve Türkiye’nin adadaki garantisinin daha da önem kazandığını vurguladı.Meclis Başkanı Töre, Meclisin birinci döneminde yaptığı çalışmalar ile de bilgi verdikten sonra sözü parti başkanlarına verdi.