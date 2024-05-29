20. Kıbrıs Tiyatro Festivali devam ediyor

Festivalde, yarın akşam İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından “Uçurtmanın Kuyruğu” oyunu sahnelenecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl 20'ncisini düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen “Cadı Kazanı” oyunu ile beşinci temsil tamamlandı.



Belediyeden verilen bilgiye göre tiyatro yazarlığının en önemli isimlerinden Arthur Miller’ın, 1952’de gerçek olaylardan yola çıkarak yazdığı eser, İstanbul Şehir Tiyatrosu tarafından Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde sahnelendi.

Yiğit Sertdemir’in yönettiği iki perdelik oyunda Berfu Aydoğan, Berna Adıgüzel, Burak Davutoğlu, Canan Kübra Birinci, Ceren Kaçar, Emre Çağrı Akbaba, Eraslan Sağlam, Ersin Sanver, Ezgim Kılınç, Fatma İnan, İbrahim Can, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Onur Demircan, Ozan Gözel, Rozet Hubeş, Selçuk Yüksel, Selen Nur Sarıyar ve Zeki Yıldırım yer aldı.

Oyun sonunda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut tarafından İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever'e plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu.



Festivalde yine İstanbul Şehir Tiyatroları’nın oyunu var



“Çıkın Işığa Buluşabilenler, Sevindirebilenler, Değişebilenler” sloganıyla perdelerini açan 20. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde, sırada yine İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenecek “Uçurtmanın Kuyruğu” oyunu var.

Yarın akşam YDÜ AKKM’de yer alacak oyun 20.30’da başlayacak.

Festival biletleri, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesi ve biletinial.com’dan alınabiliyor.

