KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 25. Yılına Özel Konser

“KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kuzey Kıbrıs Turkcell 25. Yıl Konseri” düzenleniyor. KKTC Cumhurbaşkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında konuyla ilgili iş birliği protokolü imzalandı. Platinum kullanıcıları ve sanatseverlere özel düzenlenecek gece için orkestraya yurt dışından da önemli konuk sanatçılar geleceği belirtildi

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 25’inci yılına özel konser düzenleyecek. Ayrıca protokol kapsamına göre Kuzey Kıbrıs Turkcell, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) 2024-2025 yılları arasındaki iletişim sponsorluğunu da üstlenecek.

KKTC Cumhurbaşkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında konuyla ilgili iş birliği protokolü imzalandı. Protokole, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir imza koydu. Protokolde ayrıca KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü ve Korno Sanatçısı Mustafa Kofalı, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Marka İletişimi Bölümü Uzmanları Gülten Karanfiloğlu ve Ertan Berksu yer aldı.

Şef Tolga Atalay Ün yönetiminde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev’e eşlik edeceği Kuzey Kıbrıs Turkcell 25’inci yıl konseri, 30 Mayıs Perşembe günü, Lefkoşa’daki eskiden Mısırlızade Sineması olarak bilinen Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde, saat 20.00’de gerçekleşecek. Önemli başarılar elde etmiş ve ödüller almış bu iki ismin konuk olduğu konser, Kuzey Kıbrıs Turkcell Platinum kullanıcıları ve sanatseverlere özel düzenlenecek.

